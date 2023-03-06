В Архангельске начинается бум строительства деревянных зданий

Департаментом градостроительства администрации Архангельска оформлено разрешение на строительство магазина на земельном участке в округе Варавино-Фактория на пересечении ул. Русанова и ул. Воронина. Особенность в том, что это будет первый в городе «зелёный» магазин, построенный по CLT-технологии. То есть из деревянных панелей, изготовленных из склеенных между собой слоёв сплошного пиломатериала.

В конце марта Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений. Среди перспективных направлений, которые должны способствовать развитию ЛПК в условиях санкций, — современное деревянное домостроение. В Архангельске уже реализуется подобная инициатива в коммерческом секторе: строительством первого магазина по CLT-технологии.

CLT-панели имеют высокий и предсказуемый предел огнестойкости. Это надёжный и прочный материал. Магазин будет построен резидентом Арктической зоны. Его площадь - около 500 квадратных метров. Здание будет одноэтажным и с витражным остеклением.

Срок действия разрешения на строительство установлен до 17.03.2024.

Как сообщалось ранее, в скором времени в столице Поморья появятся многоэтажные дома (до 4-х этажей) под расселение из аварийного жилья.