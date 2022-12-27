В Архангельской области на 62% вырос спрос на педагогов с солидной зарплатой

Работодателям СЗФО с начала года уже требуется более 2 500 новых специалистов из области образования, что также на 62% больше, чем в начале 2022 года. Таким образом, спрос на работников из научной сферы в СЗФО вырос сильнее, чем в среднем по стране. На Северо-Западе страны в лидерах по спросу на преподавателей и научных работников – Петербург, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Архангельская область и Карелия.

В топ наиболее востребованных специалистов у работодателей из научной и образовательной сфер сейчас входят преподаватели различных школьных дисциплин, преподаватели гуманитарных наук, лингвисты и преподаватели иностранных языков, специалисты дошкольного образования, а также преподаватели в области инженерных наук.

Зарплаты

Зарплаты в образовательной и научной сфере напрямую зависят от уровня и специализации работников. Аналитика сервиса «Банк данных зарплат» показывает, что специалист по воспитательной работе в России в среднем получает от 27 500 рублей, ведущий специалист по научно-методической работе может заработать до 99 000 рублей, специалист по обучению иностранным языкам в среднем в месяц получает до 51 000 рублей, специалист по лабораторным исследованиям может зарабатывать до 54 000.

Диапазон зарплат в вакансиях сферы «Наука и образование», январь-февраль 2023, в руб.: