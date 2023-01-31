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В Архангельской области растет конкуренция среди программистов

Анализ рынка труда Петербурга показал, что с начала 2023 года уровень конкуренции среди начинающих ИТ-специалистов (junior) стабильно растёт. Так, на данный момент на одно рабочее место в ИТ-секторе Петербурга претендуют почти 18 начинающих ИТ-специалистов. При этом в целом в целом ИТ-сфере города уровень конкуренции ниже и составляет порядка 4 кандидатов на вакансию. Таким образом, конкуренция среди junior в ИТ-секторе Северной столицы в 4 раза выше, чем в среднем по рынку. Более того Петербург обогнал даже Москву по уровню конкуренции за рабочие места среди «джунов» (в Москве чуть более 16 человек на место). 

 

В разрезе регионов СЗФО проще всего найти работу начинающему ИТ-специалисту из-за невысокого уровня конкуренции в Псковской, Мурманской, Новгородской области (менее 3 человек на рабочее место в каждом регионе), а также в НАО. С другой стороны, более сложная ситуация для «джунов» из-за высокой конкуренции наблюдается в Ленобласти (почти 5 человек на место), в Коми и Калининградской области. 

Между тем несмотря на активность «джуниоров» на рынке труда, число вакансий для начинающих ИТ-специалистов на протяжение всего 2022 года стабильно снижались (с 14% до 11 по РФ), максимально – в Москве (в два раза с 10% до 5%). В крупных ИТ-кластерах тоже заметно снижение числа вакансий для начинающих: в Петербурге за 2022 год снижение с 10% до 7%. В 2022 работодатели искали людей с опытом работы – резко выросло число таких вакансий, и причина понятна – такие кандидаты появились на рынке. Почти все открытые вакансии нацелены на «миддлов», в идеале – на «синьоров». 

Более того в 2023 году этот тренд продолжает развиваться: работодатели уменьшают число вакансий, доступных начинающим ИТ-специалистам. Так, в Петербурге за первые месяцы текущего года доля вакансий для «джунов» упала до 6%, при этом в начале 2022 года было 10%. В целом по СЗФО сокращение на 3% с 13% до 10% год к году.  

Рыночный диапазон зарплат до вычета НДФЛ в регионах СЗФО в ИТ-сфере на данный момент от 51 724₽ до 114 943₽. При этом зарплаты для начинающих ИТ-специалистов существенно ниже. Так, петербургские работодатели готовы платить от 40 000₽, компании из Ленобласти от 24 000₽, работодатели из Калининградской области от 25 000₽. В целом эта сумма характерна и для остальных регионов СЗФО. 

Регион

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ ()

Санкт-Петербург

40 230 - 70 000

Ленинградская область

24 000 - 45 000

Вологодская область

24 000 - 38 851

Калининградская область

25 000 - 41 000

Мурманская область

24 000 - 37 241

Архангельская область

24 000 - 35 000

Псковская область

24 000 - 35 750

Республика Карелия

24 000 - 27 586

Новгородская область

24 000 - 38 500

Республика Коми

24 000 - 34 483

Ненецкий АО

24 000 - 27 586

 

(Фото с https://pics.ru/polyubit-svoih-vragov


13 март 08:30 | : Экономика

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