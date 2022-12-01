Группа Аквилон ввела в эксплуатацию ЖК «МОРЕПАРК-1» в Северодвинске

Администрация Северодвинска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «МОРЕПАРК-1» на ул. Карла Маркса, 70.
В новом доме общей площадью 10,8 тыс. кв. м 171 квартира, практически все они приобретены жителями города корабелов, осталось всего две.
- На объекте сформирован отдел заселения, который уже приступил к работе. Ведется пусконаладка всех инженерных систем, включая систему «Умный дом». Наши специалисты с каждым дольщиком свяжутся индивидуально и пригласят на приемку квартиры. Ключи будут выданы точно в срок, согласно договорам долевого участия, - рассказал генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.
Как и во всех новых проектах Группы Аквилон, при строительстве ЖК «МОРЕПАРК» реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Дополнительным бонусом станет детский клуб «Аквилон KIDS», безвозмездно передаваемый застройщиком собственникам квартир.
ЖК «МОРЕПАРК» удобно расположен рядом с центром города, имеет хорошую транспортную доступность, и удобные пути проезда до основных предприятий Северодвинска – заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка». В наличии - развитая социальная инфраструктура: рядом расположены гимназия, две школы, пять детсадов, магазины, остановки общественного транспорта и большой Приморский парк, обустройство которого ведется по федеральной программе «Комфортная городская среда».
Сейчас на 2-й очереди комплекса (два 12-этажных корпуса) ведется кирпичная кладка стен 7-8-го этажей, монтаж внутренних перегородок и установка оконных блоков, а также устройство внутридомовых электросетей и прокладка наружной теплотрассы.
Среди преимуществ данной локации - большая территория без плотной застройки вокруг, что позволяет выполнить комплексное благоустройство. Из окон квартир открывается красивый вид на залив Параниха. До берега моря можно дойти за 10 минут. В соответствии с генпланом, смежный участок зарезервирован для строительства объекта образования. В перспективе здесь появится современный микрорайон, который станет одной из «точек роста» города.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске 7 проектов жилых комплексов общей площадью около 150 тыс. кв. м.
На ул. Орджоникидзе готовится к сдаче в эксплуатацию ЖК «WEKING» с подземным паркингом. Здесь заканчивается отделка помещений и благоустройство территории. У горожан еще есть возможность приобрести последние квартиры.
На ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова на 1-й очереди ведется кладка стен 4-го этажа, на 2-й очереди завершается перекрытие по цоколю, на 3-й очереди возводятся стены 1-го этажа. Напомним, что в соответствии с инвестконтрактом в рамках масштабного инвестиционного проекта Группа Аквилон за свой счет построит детсад, а также общедоступный парк с берегоукреплением вдоль озера Театральное. В настоящее время выполнена отсыпка территории парка, возводятся стены 2-го этажа детсада.
ЖК «АКВИЛONLINE» строится в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. Здесь завершены монолитные работы по возведению конструкций 1-8-го этажей на 1-м и 2-м корпусах. Строители выполняют кладку наружных стен 4-го этажа и устройству внутренних перегородок. На 2-й очереди погружено 70% свай фундамента корпуса 3, устройство ростверка выполнено на 40%. В рамках проекта ЖК «АКВИЛONLINE» Группой Аквилон в рамках соглашения с администрацией Северодвинска будет выполнена реновация привокзальной площади, что позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город.
На ЖК «Аквилон Ostrov» на острове Ягры на первом корпусе ведется возведение стен 1-го этажа, на втором – завершается устройство котлована и началось погружение свай.
На ЖК «Аквилон NEO» на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на 1-м корпусе завершено устройство свайного поля, на 2-м – заканчивается выборка грунта котлована. Отметим, что в этом жилом комплексе в собственность региона будет передано 59 квартир для предоставления нуждающимся. Кроме того, благодаря проекту Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на прокладку кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
На 1-й очереди ЖК «Аквилон Listva» на Архангельском шоссе рядом с ТЦ «Макси»
Завершены статические испытания свай и на 70% выполнено устройство котлована. На второй очереди завершено погружение пробных свай и ведутся статические испытания.
В рамках первого в регионе договора на комплексное развитие территории в квартале 102 ограниченном улицами Тургенева - Чехова - Гайдара и Трудовым переулком, Группа Аквилон за свой счет расселяет 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 квадратных метров - 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Треть из них уже расселена. Здесь также будет построен новый 5-этажный жилой комплекс.
Всего Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью около 300 тыс. кв. м. В текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью около 60 тыс. кв. м.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
По масштабным и приоритетным региональным инвестпроектам, а также программам развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания не только передаст Архангельской области квартиры для нуждающихся в жилье, но и построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей.
Застройщики: ООО СЗ «Приморский+», ООО СЗ «Аквилон-Северодвинск», ООО СЗ «Аквилон Недвижимость», ООО СЗ «Он-Лайн», ООО СЗ «Мир», ООО СЗ «Победа», ООО СЗ «Бриз».