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В Архангельской области предлагают работу в вечернее время

Аналитики hh.ru выяснили, что за год число вакансий с возможностью работать по вечерам в Архангельской области выросло на 47%. Какие отрасли нуждаются в вечерних работниках больше всего и сколько готовы платить работодатели – в обзоре далее.

Ситуация со спросом на вечерних работников развивается в целом по стране достаточно активно: только с начала года в целом по России работодателям потребовалось почти 70 000 работников на вечерние смены. Это на 87% больше, чем в начале 2022 года. При этом за год спрос на таких специалистов у компаний в Архангельской области вырос на 47%. В целом работодателям СЗФО нужно более 8 000 таких работников, что также на 79% больше прошлогодних показателей.

Наибольшая доля вакансий и как следствие спрос на вечерних работников держится в сфере ретейла (каждая третья вакансия или 27%), в сфере транспорта и логистики (11% вакансий с начала года), ИТ-сфере (10%). Также востребованы вечерние работники у работодателей из образовательных учреждений: 4% вакансий для репетиторов, преподавателей онлайн-школ, у компаний из сферы ресторанного бизнеса (4%), а также в банковском деле (3%). 

«При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. С позиции сегодняшнего дня нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т.д.)  в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы. 

При этом спрос на персонал у работодателей не падает, держится на стабильном уровне или даже растет. Всё это толкает компании на новые шаги по трудоустройству персонала по вечерам. Это удобно для соискателей, уже имеющих одну работу и нуждающихся в подработке, а также удобно для работодателей. Ведь что с такими сотрудниками можно работать как с самозанятыми, а это более легкий налоговый режим и удобный формат оформления человека на работу», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

 Как заработать вечером после работы?

Для этого нужно понять, какие услуги сейчас востребованы. В рейтинг наиболее простых и быстрых для входа нового работника попал целый ряд профессий. Чтобы быстро заработать по вечера человек может:

 (фото с https://erofotos.livejournal.com/2172088.html

21 февраль 09:19 | : Экономика

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