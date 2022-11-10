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Кому в Архангельской области готовы платить много денег

В начале 2023 года наибОльшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 150 000 рублей и выше в Архангельской области разместили работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» - 33% предложений о работе с высоким доходом.  

На втором месте по числу «дорогих» вакансий стоят розничная торговля и сфера энергетики (по 9% предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в Архангельской области находятся работодатели из сферы логистики (8% «дорогих» вакансий).

Сложнее всего найти работу с высокой зарплатой в Архангельской области в январе в сфере гостеприимства, нефти и газа, сфере образования, медицинской сфере, а также в ИТ-сфере – менее 1% высокооплачиваемых вакансий за последнее время. 

При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, в январе 2023 года, 20региональных компаний планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5% от текущего уровня зарплатыЕще 10% компаний начнут пересмотр зарплат в марте. При этом еще 30% местных работодателей приступят к вопросу индексации зарплат своих сотрудников лишь в апреле, остальные компании оставили рассмотрение этого вопроса на второе полугодие 2023 года.  

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Архангельской области, на которые жители области могут откликнуться прямо сейчас:

  • Автоэлектрик, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74239554, стоит отметить вахтовый метод работы. Проживание и питание за счет работодателя.
  • Начальник энергослужбы (буровое оборудование), до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73352678, обязательным требованием является опыт работы на руководящих и инженерно-технических должностях в области энергетики на предприятиях нефтяной и газовой промышленности не менее 5 лет.
  • Водитель категории "СЕ", до 300 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/74089767, среди условий: оплата билетов, горячее 3-х разовое питание за счет работодателя, проживание в благоустроенном общежитии, обеспечение спецодеждой, спецобувью, СИЗ.
  • Начальник строительного участка, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73569295, в обязанности будущего сотрудника войдет оперативное управление строительством объекта.
  • Врач-генетик, от 120 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/70985555, успешному кандидату предстоит заниматься диагностикой в целях установления или уточнения диагноза врожденного или наследственного заболевания.
  • Главный инженер строительной компании / ПТО, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73706813, работодатель предлагает гибкий график работы и командировки.
  • Директор департамента по управлению лесфондом и лесовосстановлению, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/75338388, в обязанности войдет организация и контроль лесовосстановительных работ.
  • Повар-бригадир, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74258362, вахтовый метод работы. Проезд, медосмотр, питание оплачивает работодатель.
  • Управляющий СТО, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69841460, от кандидата требуется опыт работы в автобизнесе, знание менеджмента, нацеленность на конечный результат, требовательность, организаторские способности.
  • Буровой мастер, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74383836, формирование собственной бригады и руководство.
11 январь 08:12 | : Экономика

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