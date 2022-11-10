Группа Аквилон подтвердила статус системообразующего предприятия России

Накануне нового года был обновлен актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сформированный федеральным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Впервые перечень был утвержден в апреле 2020 года Комиссией по повышению устойчивости российской экономики при Правительстве РФ. Регулярно этот перечень актуализируется, и Группа Аквилон вновь подтвердила свой статус системообразующего предприятия федерального масштаба.
- На всех объектах компании в Архангельске и Северодвинске работы ведутся по графику, с соблюдением технологических ограничений по погодным условиям, в том числе операции непрерывного цикла выполнялись в новогодние выходные. В плановом режиме осуществляются закупки и поставки строительных материалов. Все стройплощадки укомплектованы рабочими и инженерно-техническим персоналом, задействовано необходимое количество строительной техники: сваебойных копров, башенных кранов, других средств механизации, - рассказал генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.
Немаловажным является то, что компания обеспечивает штатными рабочими местами более 1 тыс. человек, на строительных объектах занято более 5 тыс. человек. Поэтому от продолжения ее нормальной работы во многом зависит обеспечение экономической и социальной стабильности: сохранение рабочих мест, недопущение массовой безработицы, исполнение договорных обязательств перед участниками долевого строительства.
В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов, шесть из них уже введены в эксплуатацию, на двух завершены общестроительные работы, ведется их приемка и оформление необходимых документов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир.
Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.
Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».
В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.
Напомним, что в 2020 году президент России Владимир Путин наряду с федеральным также поручил регионам сформировать свои списки системообразующих предприятий для того, чтобы в сложный период обеспечивать их устойчивость, а значит, и сохранение рабочих мест. Утвержденный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским перечень включает Группу Аквилон, которая является крупнейшим по объемам возводимого жилья застройщиком области.