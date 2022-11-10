"Росводоканал" пдредлагает потребителям семинар жилищной грамотности

14 декабря 2022 года (среда) в 12.00 приглашаем вас на дискуссионную онлайн-сессию «Жилищная грамотность: как оптимизировать расходы на ЖКУ?».
В рамках мероприятия эксперты:
- поделятся лайфхаками по экономии воды,
- расскажут об особенностях социальных льгот,
- дадут советы по подключению и обслуживанию сетей для юридических лиц,
- объяснят, как не стать жертвой мошенников.
Также будут затронуты темы экологических особенностей в регионах, незаконного подключения к сетям и последствий таких действий.
Спикеры:
- Булгакова Ирина, директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет», руководитель комиссии ЖКХ Общественного совета Минстроя России.
- Добрынина Галина, заместитель директора Ассоциации региональных расчетных центров.
- Запруднов Александр, коммерческий директор УК «Росводоканал».
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.
Для аккердитации необходимо прислать ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Аккредитация по телефону 8 965-34-79-129 или электронной почте pa.koval@rosvodokanal.ru
(Коваль Полина, специалист по взаимодействию со СМИ)