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"Росводоканал" пдредлагает потребителям семинар жилищной грамотности

14 декабря 2022 года (среда) в 12.00 приглашаем вас на дискуссионную онлайн-сессию «Жилищная грамотность: как оптимизировать расходы на ЖКУ?»

В рамках мероприятия эксперты: 

- поделятся лайфхаками по экономии воды,

- расскажут об особенностях социальных льгот, 

- дадут советы по подключению и обслуживанию сетей для юридических лиц, 

- объяснят, как не стать жертвой мошенников.

Также будут затронуты темы экологических особенностей в регионах, незаконного подключения к сетям и последствий таких действий.

 Спикеры: 

- Булгакова Ирина, директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет», руководитель комиссии ЖКХ Общественного совета Минстроя России.

- Добрынина Галина, заместитель директора Ассоциации региональных расчетных центров.

- Запруднов Александр, коммерческий директор УК «Росводоканал».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

 Для аккердитации необходимо прислать ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Аккредитация по телефону 8 965-34-79-129 или электронной почте pa.koval@rosvodokanal.ru

(Коваль Полина, специалист по взаимодействию со СМИ)

13 декабрь 14:00 | : Экономика

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