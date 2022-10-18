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Александр Фролов поздравил Архангельский политехникум с юбилеем

2 октября 1940 года Президиумом Верховного Совета СССР был издан Указ «О государственных трудовых резервах». В короткий срок в стране была организована широкая сеть ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения. Одной из таких школ, созданных в годы Великой Отечественной войны стала школа ФЗО №23 в Архангельске. Именно она положила начало многолетней деятельности Архангельского политехнического техникума.

 Школа размещалась в поселке лесозавода №14 и предназначалась для подготовки рабочих – бондарей для размещенного здесь завода, производившего бочкатару. За первые 8 лет своей работы школа подготовил более 1000 квалифицированных рабочих. С развитием в Архангельске массового жилищного строительства остро встал вопрос подготовки кадров строителей. Поэтому в 1957 году школа была перепрофилирована в строительное училище №5. Еще через 6 лет в результате реформы образования в стране оно стало городским профессионально-техническим училищем №25, а с 1975 года здесь стали давать полное среднее образование. В 1990 году одним из первых в стране училище было реорганизовано в технический лицей. В 2000-е годы в его состав влились профессиональные училища №23 и №50

 В настоящее время Архангельский политехникум - одно из крупнейших учреждений профессионального образования региона. В столице Поморья учреждение располагает тремя учебными корпусами с производственными мастерскими и общежитием. Сейчас здесь учатся почти 900 человек, из них 85% - архангелогородцы. Обучение ведется по 17 программам. Среди профессий, осваиваемых учащимися есть и уникальные. Так техникум располагает собственным бассейном глубиной 6 м и оборудованием для подготовки водолазов. 

 В 2020 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (национальный проект «Образование») техникум выиграл федеральный грант – почти 9,4 млн рублей на оснащение новым оборудованием четырех производственных мастерских по специальностям: «Малярные и декоративные работы», «Столярное дело», «Электромонтаж», а также «Ландшафтный дизайн». Отремонтировано боле 1 тыс. кв. м помещений, установлено 2780 единиц учебного лабораторного и производственного оборудования, в мастерских полностью оснащено 21 рабочее место.

 - Средства гранта, а также софинансирование из областного бюджета позволили существенно улучшить качество обучения наших студентов. Мы стремимся не только дать им хорошие теоретические знания, но и создаем условия для овладения профессиональными умениями и навыками. Поэтому наши учащиеся регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, занимая призовые места, что служит подтверждением высокого уровня подготовки. Сейчас у нас аккредитован центр проведения демонстрационных экзаменов по программе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  - рассказал директор Архангельского политехнического техникума Дмитрий Ермолин.

 Также в учреждении создан ресурсно-методический центр по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году ему присвоен статус федерального. На ремонт помещений и приобретение специализированное оборудования (в том числе для организации дистанционного обучения для слабослышащих, слабовидящих, а также для обучающихся, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом) было из федерального и областного бюджетов было выделено 18,75 млн рублей. 

 Профобразование должно быть ориентировано под нужды ведущих предприятий и перспективных производств, а учебные заведения — получать конкретный заказ каких специалистов, какого уровня необходимо готовить. Показателем эффективности является трудоустройство учащихся, - уверен депутат областного Собрания Александр Фролов.

 - Сейчас экономика региона испытывает серьезный дефицит кадров. Прежде всего, в реальном секторе, на производстве востребованы рабочие специальности. Причем нужны выпускники, обученные владеть современным оборудованием. Поэтому перед системой профессионального образования стоит задача — подготовка специалистов с учетом потребностей экономики региона. Найти себе работу могут те выпускники, кто имеет профессии и специальности, на которые есть спрос: это строительство, благоустройство. Например, по программе «Комфортная городская среда» - есть средства, есть проекты, необходимы подготовленные специалисты, - отметил Александр Фролов поздравляя Архангельский политехникум с юбилеем.

 Педагоги техникума стараются сделать все занятия интересными и максимально полезными.

 - Нужно подходить к разработке занятия творчески и для этого у меня есть большой опыт, так как я работала в Музее занимательных наук САФУ и знаю, что нужно делать, чтобы увлечь детей, чтобы учеба была увлекательным и интересным делом, - поделилась преподаватель Архангельского политехнического техникума Вероника Лукина.

 Сами студенты учебой довольны, профессии получают нужные и восстребованные.

 - Я на 3-ем курсе, учусь на электрика. Мне очень нравится в политехникуме. Учебное заведение очень хорошее, база, оборудование современное, учиться интересно, - говорит студент Дмитрий Кроповой.

 - На самом деле, мне все тут нравится. Особенно активная деятельность, я тут занимаюсь всем, выступаю на сцене - это прямо моя любовь, но и на повара-кондитера нравится учиться. Я познаю себя, поделилась студентка Вилора Виташкевич.

 Найти себе работу могут те выпускники, кто имеет профессии и специальности, на которые есть спрос: это строительство, благоустройство. Например, по программе «Комфортная городская среда» — есть средства, есть проекты, нужны специалисты. Поэтому выпускники Архангельского политехникума без работы не останутся!

 

02 декабрь 12:14 | : Экономика

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