Судостроительный завод из Котласа снова пытаются банкротить

В арбитраж Архангельской области за 2022 год поступил второй иск от компании «Мистраль» из Петербурга, требующей начать банкротство в отношении «Лимендского судостроительного завода» Первый иск был отбит в связи с введение моратория на банкротство, который закончился в октябре текущего года.
Котласский завод с учетом всех исторических пертурбаций ведет свою историю с 1915 года.
По данным базы «Контур. Фокус», «Лимендский судостроительный завод» по итогам 2021 года получил чистый убыток в размере 7 млн рублей, собственный капитал имеет отрицательное значение — 9,1 млн рублей.
Продолжаем следить за развитием ситуации…