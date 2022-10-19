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Судостроительный завод из Котласа снова пытаются банкротить

В арбитраж Архангельской области за 2022 год поступил второй иск от компании «Мистраль» из Петербурга, требующей начать банкротство в отношении «Лимендского судостроительного завода» Первый иск был отбит в связи с введение моратория на банкротство, который закончился в октябре текущего года.

Котласский завод с учетом всех исторических пертурбаций ведет свою историю с 1915 года. 

По данным базы «Контур. Фокус», «Лимендский судостроительный завод» по итогам 2021 года получил чистый убыток в размере 7 млн рублей, собственный капитал имеет отрицательное значение — 9,1 млн рублей.

Продолжаем следить за развитием ситуации… 

02 декабрь 12:08 | : Экономика / Скандалы

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