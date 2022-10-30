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В Архангельской области растет спрос на водителей автотранспорта

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, насколько высок спрос на водителей в Архангельской области, есть ли кадровый голод у компаний, а также каким специалистам-транспортникам сегодня предлагают самые высокие зарплаты в области.

Сегодня в Архангельской области открыто более 250 вакансий водителей. В целом за последний месяц спрос на водителей в регионе вырос на 22% по сравнению с началом осени. 

«В трети вакансий для водителей предлагается работа вахтой. В данном случае многие региональные компании заходят на местный рынок труда и ищут водителей-архангелогородцев, предлагая переезд или временное размещение в своих регионах за пределами Архангельской области. Такая кросс-региональная конкуренция за транспортников не может ни влиять на рынок труда Архангельской области, который и так испытывает достаточно серьезный дефицит кадров. Для примера, на одну вакансию водителя в Архангельской области сейчас приходится в среднем 3,7 активных резюме, что говорит о дефиците кадров и нехватке кандидатов для стабильной работы местного бизнеса», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в Архангельской области за последний месяц, составила 70 000 рублей, что на 5 000 рублей меньше, чем в октябре. 

Топ самых «дорогих» вакансий для водителей в Архангельской области:

 

29 ноябрь 09:18 | : Экономика

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