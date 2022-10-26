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"РВК-Архангельск" призывает должников... к совести

Совокупный долг юридических лиц и населения перед «РВК-Архангельск» составляет 407 млн рублей Эта сумма сопоставима со стоимостью 247-ми единиц современной запорной арматуры для коммунальных сетей диаметром 600 мм или 23 километров труб диаметром 630 мм – именно такие параметры у большинства внутриквартальных трубопроводов.

 «Если говорить о средствах, направленных на строительство водовода-дюкера от ВНС-91 под рекой Кузнечиха, по которому в Северный округ с центральных очистных сооружений подается чистая вода, то он обошелся компании в 100 млн рублей. То есть за 400 млн можно построить четыре таких дюкерных перехода или полностью обновить весь парк специализированной техники водоканала», - рассказал финансовый директор «РВК-Архангельск» Дмитрий Лыков.

 Значительную часть дебиторской задолженности - 315 млн рублей - накопили жители города. Из 137 тысяч лицевых счетов более 12,5 тысяч не платят за услуги водоснабжения и водоотведения от года до двух лет, и почти 7 тысяч - игнорируют квитанции свыше двух лет.

 «В отличие от других коммунальных ресурсов, воду жителям многоквартирных домов отключить за долги нельзя, поэтому некоторые несознательные граждане пользуются этим и позволяют себе не оплачивать счета водоканала годами. Мы в очередной раз напоминаем жителям Архангельска, что своевременная и полная оплата ежемесячных начислений позволяет предприятию обеспечивать бесперебойность услуг, поддерживать их качество, продолжать запланированные работы на сетях», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

 Не лучше ситуация и в частном секторе, где пока еще нет централизованного водоснабжения. За пользование водоразборными колонками начисляется чуть больше 20 рублей в месяц на одного человека. Но некоторые домовладельцы также не считают нужным платить за потребленный ресурс. Более двух лет не оплачивают счета «РВК-Архангельск» собственники 337 частных домов, а еще 550 - не платят более года.

 «При нормативе 0,6 кубометров на человека, фактическое потребление воды жителям частном секторе в разы больше. В новых электрифицированных колонках предусмотрена возможность ограничивать объем потребляемого ресурса исходя из норматива, но нам бы очень не хотелось включать такие ограничения. Мы надеемся, что абоненты проявят добросовестность, погасят долги и будут регулярно платить за потребляемый ими ресурс», - подчеркнула Светлана Шадрина.

В «РВК-Архангельск» напоминают, что потребители - должники рискуют оказаться в списках граждан, которым запрещен выезд за пределы России. Кроме того, на основании судебных приказов у неплательщиков могут быть списаны денежные средства с банковских счетов или напрямую из Пенсионного фонда РФ.

25 ноябрь 08:06 | : Экономика

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