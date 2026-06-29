В АОКБ заменили сустав 99-летней пациентке

Жительница Плесецкого округа поступила в Архангельскую областную клиническую больницу с переломом шейки бедра, полученным при падении на приусадебном участке. В тот же день её доставили санавиацией в областной центр, где травматологи приняли решение об эндопротезировании тазобедренного сустава. Подробности от издания «Регион 29»:

- Операция длилась чуть более часа и прошла без осложнений. Заведующий травматологическим отделением №3 Сергей Артемьев пояснил, что перелом шейки бедра — одна из самых частых и опасных травм у пожилых людей, но современные методики позволяют помочь пациентам любого возраста. Уже на следующий день женщина начала передвигаться с ходунками.

Сама пациентка отметила профессионализм и внимание врачей, которые помогли справиться с волнением. Теперь её задача — пройти реабилитацию и подготовиться к 100-летнему юбилею. Губернатор Александр Цыбульский в соцсетях подчеркнул, что такие случаи подтверждают эффективность системы экстренной и высокотехнологичной помощи в регионе, в том числе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».