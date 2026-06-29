Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В АОКБ заменили сустав 99-летней пациентке

Жительница Плесецкого округа поступила в Архангельскую областную клиническую больницу с переломом шейки бедра, полученным при падении на приусадебном участке. В тот же день её доставили санавиацией в областной центр, где травматологи приняли решение об эндопротезировании тазобедренного сустава. Подробности от издания «Регион 29»:

- Операция длилась чуть более часа и прошла без осложнений. Заведующий травматологическим отделением №3 Сергей Артемьев пояснил, что перелом шейки бедра — одна из самых частых и опасных травм у пожилых людей, но современные методики позволяют помочь пациентам любого возраста. Уже на следующий день женщина начала передвигаться с ходунками.

Сама пациентка отметила профессионализм и внимание врачей, которые помогли справиться с волнением. Теперь её задача — пройти реабилитацию и подготовиться к 100-летнему юбилею. Губернатор Александр Цыбульский в соцсетях подчеркнул, что такие случаи подтверждают эффективность системы экстренной и высокотехнологичной помощи в регионе, в том числе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

16 август 09:30 | : Будни

Главные новости


"Год культуры" по-поморски. Памятник "Медикам Севера" закрыли от народа
СССР, который мы потеряли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (203)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20