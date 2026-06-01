На свободу - с новой профессией. В колониях Поморья учат работать

В профессиональных образовательных учреждениях, действующих в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области, завершают свою работу аттестационные комиссии по выпуску обучающихся учебных групп.

Итоговую проверку знаний по 32 востребованным специальностям в общей сложности уже прошли 1246 обучающихся, проходят еще обучение 93 человека. На экзаменах, помимо проверки теоретических знаний, осужденные на высоком уровне выполняли практическую квалификационную работу по направлениям подготовки.

Обучение в 2025/2026 учебном году было организовано по следующим рабочим профессиям: швея, повар и пекарь, машинист (кочегар) котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, оператор швейного оборудования, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, оператор котельной, пожарный, столяр, стропальщик и другие. Наибольшее количество выпускников подготовлено по таким профессиям как швея, повар, пекарь, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий, машинист (кочегар) котельной, станочник-распиловщик, станочник деревообрабатывающих станков и подсобный рабочий.

Осуждённые обучались специальностям, которые пользуются спросом на региональном рынке труда. И наличие официальных документов о профессиональном образовании дают дополнительную гарантию успешного трудоустройства как в исправительном учреждении, так и после освобождения.