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За тех, кто в карауле

В уголовно-исполнительной системе 30 июня отмечается, как День сотрудника службы охраны. В 2008 году это дата была официально установлена приказом ФСИН России. 

Исторически дата празднования связана с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 июня 1994 года № 222, на основании которого началась и в 1996 году завершилась передача функций по охране исправительных учреждений от внутренних войск МВД России органам уголовно-исполнительной системы в процессе реформирования правоохранительной системы страны. 

В настоящее время служба охраны остается основополагающей и самой многочисленной в составе УФСИН России по Архангельской области. В ней трудится  954 сотрудника отделов охраны учреждений, кинологических и инженерно-технических подразделений. Они выполняют задачи по осуществлении охраны 13 режимных объектов с общей протяженностью периметров свыше 14 тысяч метров, а также конвоирование осужденных на обменные пункты и обратно. Ежедневно в караул заступает более 150 человек по всей области  с боевым оружием.

Служба охраны в колониях и следственных изоляторах продолжает развиваться и модернизироваться, осуществляется планомерное совершенствование системы и способов охраны учреждений, на охраняемых объектах вводится в эксплуатацию современное инженерно-техническое оборудование, интеллектуальные интегрированные системы безопасности. При выполнении служебных задач находят активное применение средства идентификации человека по биометрическим параметрам. Внедрение передовых способов несения службы и современных технических средств позволяет обеспечить надёжную охрану подразделений УФСИН России по Архангельской области.  В результате проводимой работы побегов из-под охраны и при конвоировании спецконтингента, преступлений и происшествий при несении службы личным составом не допущено.

 

30 июнь 12:19 | : Будни

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