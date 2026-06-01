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Нападение клеща может стать страховым случаем. Советы жителям Поморья

Как получить медицинскую помощь по ОМС при укусе клеща

 В этом сезоне в России наблюдается большое количество клещей.  Некоторые из них могут являться переносчиками опасных заболеваний – боррелиоза и клещевого энцефалита. Сезон у клещей длинный – с апреля по октябрь, а в регионах с теплым климатом насекомое можно подцепить даже зимой. Что делать в таких случаях, к кому обращаться за медицинской помощью рассказывают эксперты системы ОМС.

 Обнаружили клеща – что делать?

Первое и главное: не паниковать. Не пытайтесь его чем-то мазать, сковырнуть или выдернуть силой. «Необходимо максимально быстро обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт или кабинет неотложной помощи в поликлинике или к фельдшеру ФАПа. Специалист аккуратно удалит клеща, обработает ранку и – самое важное – для экстренной профилактики введет  иммуноглобулин (если вы раньше не болели или не прививались, или не закончили полный курс вакцинации)», - рекомендует заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов.

Если быстро к врачу не попасть, можно попробовать вытащить клеща самому, но аккуратно, чтобы в коже не осталось частей насекомого. Затем надо обработать место укуса йодом или спиртом, а живого клеща положить в чистую емкость с плотной крышкой, внутрь – влажную ватку, чтобы не засох. У многих срабатывает интуитивный порыв – просто выбросить клеща и забыть. Не стоит торопиться с этим, ведь клеща тоже возможно исследовать, это может помочь в диагностике болезни. 

 Исследование - платно или бесплатно

В эндемичных регионах, где повышенный риск заражения клещевым энцефалитом, при наличии направления от врача насекомое могут проверить бесплатно. Для этого живого клеща в закрытой ёмкости и с направлением от врача или фельдшера вы сами везёте в Центр гигиены и эпидемиологии вашего региона. «Проследите, чтобы в направлении правильно записали ваш телефон – если найдут возбудителей, вам сразу позвонят», - отмечает Антон УстюговВ отдельных регионах организованы электронные сервисы для уточнения статуса анализа. Где находится ближайший центр, куда можно сдать клеща на исследование, можно узнать на сайте Роспотребнадзора. Имейте ввиду, что так как диагностика у пациента клещевого энцефалита производится при исследовании биоматериала как человека, так и клеща, то, оплатив соответствующие исследования как себя, так и клеща, вы вправе претендовать на получение социального налогового вычета по НДФЛ.

 Пришли результаты – что дальше?

Если результат отрицательный, все равно необходимо в течение трех недель внимательно следить за самочувствием. При любых подозрительных симптомах нужно сразу обращаться к врачу. Что должно насторожить: температура, озноб, ломота в теле, сильная головная боль или боль в глазах. Характерный признак, например, для боррелиоза  – возникновение на месте укуса расширяющегося кольцевидного покраснения.

Если результат положительный – у вас или у клеща нашли вирус энцефалита или боррелии – необходимо сообщить об этом врачу-инфекционисту. Он назначит лечение, соответствующее показаниям. Важно – введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита эффективно в первые 3 дня после укуса. При боррелиозе обычно выписывают курс антибиотиков. Обычно лечение проходит амбулаторно, поэтому антибиотики приобретаются самостоятельно в аптеке по рецепту.  «Если болезни избежать не удалось, то последующее ее лечение в стационаре и реабилитация будут оплачены из средств ОМС», – уточняет эксперт.

 Профилактика – лучший способ избежать болезни

Напомним, что медпомощь при вакцинации против клещевого энцефалита можно получить в рамках ОМС и детям, и взрослым (сами вакцины при этом закупаются за счет других источников финансирования). Эта вакцинация входит в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, т.е. должна быть доступна для жителей эндемичных районов или тех, кто туда едет, в том числе, чтобы работать. Список таких территорий размещен на сайте Роспотребнадзора. Вакцинация происходит по определенной схеме, поэтому лучше всего начать прививаться осенью или зимой, чтобы к сезону клещей уже выработался иммунитет. Детям прививку можно делать со второго года жизни, для них разработаны специальные детские вакцины. Кроме того, важным средством профилактики является выбор правильной одежды, специальных репеллентов и обязательный осмотр себя и животных после прогулки.

 Ваш страховой помощник

Во всех случаях возникновения проблем при оказании медицинской помощи из-за укуса клеща - отказываются удалять, не дают направление на анализы, не вводят иммуноглобулин  - нужно сразу звонить в свою страховую медицинскую организацию, в которой у вас оформлен полис ОМС. 

«У всех СМО имеются круглосуточные контакт-центры, куда можно звонить в любое время дня и ночи – там помогут разобраться и защитят ваши права. Также можно написать через форму обратной связи на сайте или в мобильном приложении. Не молчите и не терпите – помощь по ОМС вам положена, и страховые представители помогут её получить»,- рекомендует заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов.

(фото с https://28.mchs.gov.ru

30 июнь 09:19 | : Будни

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