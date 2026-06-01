Нападение клеща может стать страховым случаем. Советы жителям Поморья

Как получить медицинскую помощь по ОМС при укусе клеща

В этом сезоне в России наблюдается большое количество клещей. Некоторые из них могут являться переносчиками опасных заболеваний – боррелиоза и клещевого энцефалита. Сезон у клещей длинный – с апреля по октябрь, а в регионах с теплым климатом насекомое можно подцепить даже зимой. Что делать в таких случаях, к кому обращаться за медицинской помощью рассказывают эксперты системы ОМС.

Обнаружили клеща – что делать?

Первое и главное: не паниковать. Не пытайтесь его чем-то мазать, сковырнуть или выдернуть силой. «Необходимо максимально быстро обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт или кабинет неотложной помощи в поликлинике или к фельдшеру ФАПа. Специалист аккуратно удалит клеща, обработает ранку и – самое важное – для экстренной профилактики введет иммуноглобулин (если вы раньше не болели или не прививались, или не закончили полный курс вакцинации)», - рекомендует заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов.

Если быстро к врачу не попасть, можно попробовать вытащить клеща самому, но аккуратно, чтобы в коже не осталось частей насекомого. Затем надо обработать место укуса йодом или спиртом, а живого клеща положить в чистую емкость с плотной крышкой, внутрь – влажную ватку, чтобы не засох. У многих срабатывает интуитивный порыв – просто выбросить клеща и забыть. Не стоит торопиться с этим, ведь клеща тоже возможно исследовать, это может помочь в диагностике болезни.

Исследование - платно или бесплатно

В эндемичных регионах, где повышенный риск заражения клещевым энцефалитом, при наличии направления от врача насекомое могут проверить бесплатно. Для этого живого клеща в закрытой ёмкости и с направлением от врача или фельдшера вы сами везёте в Центр гигиены и эпидемиологии вашего региона. «Проследите, чтобы в направлении правильно записали ваш телефон – если найдут возбудителей, вам сразу позвонят», - отмечает Антон Устюгов. В отдельных регионах организованы электронные сервисы для уточнения статуса анализа. Где находится ближайший центр, куда можно сдать клеща на исследование, можно узнать на сайте Роспотребнадзора. Имейте ввиду, что так как диагностика у пациента клещевого энцефалита производится при исследовании биоматериала как человека, так и клеща, то, оплатив соответствующие исследования как себя, так и клеща, вы вправе претендовать на получение социального налогового вычета по НДФЛ.

Пришли результаты – что дальше?

Если результат отрицательный, все равно необходимо в течение трех недель внимательно следить за самочувствием. При любых подозрительных симптомах нужно сразу обращаться к врачу. Что должно насторожить: температура, озноб, ломота в теле, сильная головная боль или боль в глазах. Характерный признак, например, для боррелиоза – возникновение на месте укуса расширяющегося кольцевидного покраснения.

Если результат положительный – у вас или у клеща нашли вирус энцефалита или боррелии – необходимо сообщить об этом врачу-инфекционисту. Он назначит лечение, соответствующее показаниям. Важно – введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита эффективно в первые 3 дня после укуса. При боррелиозе обычно выписывают курс антибиотиков. Обычно лечение проходит амбулаторно, поэтому антибиотики приобретаются самостоятельно в аптеке по рецепту. «Если болезни избежать не удалось, то последующее ее лечение в стационаре и реабилитация будут оплачены из средств ОМС», – уточняет эксперт.

Профилактика – лучший способ избежать болезни

Напомним, что медпомощь при вакцинации против клещевого энцефалита можно получить в рамках ОМС и детям, и взрослым (сами вакцины при этом закупаются за счет других источников финансирования). Эта вакцинация входит в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, т.е. должна быть доступна для жителей эндемичных районов или тех, кто туда едет, в том числе, чтобы работать. Список таких территорий размещен на сайте Роспотребнадзора. Вакцинация происходит по определенной схеме, поэтому лучше всего начать прививаться осенью или зимой, чтобы к сезону клещей уже выработался иммунитет. Детям прививку можно делать со второго года жизни, для них разработаны специальные детские вакцины. Кроме того, важным средством профилактики является выбор правильной одежды, специальных репеллентов и обязательный осмотр себя и животных после прогулки.

Ваш страховой помощник

Во всех случаях возникновения проблем при оказании медицинской помощи из-за укуса клеща - отказываются удалять, не дают направление на анализы, не вводят иммуноглобулин - нужно сразу звонить в свою страховую медицинскую организацию, в которой у вас оформлен полис ОМС.

«У всех СМО имеются круглосуточные контакт-центры, куда можно звонить в любое время дня и ночи – там помогут разобраться и защитят ваши права. Также можно написать через форму обратной связи на сайте или в мобильном приложении. Не молчите и не терпите – помощь по ОМС вам положена, и страховые представители помогут её получить»,- рекомендует заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов.

(фото с https://28.mchs.gov.ru)