Полицейские-кинологи показали свое мастерство на соревнованиях в Архангельске

Участие в состязаниях приняли 11 кинологов из Архангельска, Северодвинска, Шенкурского, Виноградовского и Вельского округов.

В открытии соревнований, которые прошли на базе Центра кинологической службы УМВД России по Архангельской области и стадионе Динамо, принял участие врио заместителя начальника полиции по оперативной работе регионального УМВД полковник полиции Николай Перетягин.

На протяжении четырех дней полицейские со служебными собаками демонстрировали судьям слаженность работы, навыки в розыскном профиле, в поиске наркотических средств и взрывчатых веществ как в помещении, так и на открытой местности.

По результатам соревнований в дисциплине по поиску и обнаружению наркотических средств и психотропных веществ как и в прошлом году первое место заняла младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Архангельской области. В дисциплине по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружий и боеприпасов лучшей стала представительница ЦКС ОМВД России по городу Северодвинску. Самый высокий результат в розыскном профиле показал тандем кинолога и служебной собаки ЦКС регионального УМВД.

Не остались без призов и хвостатые напарники стражей порядка. Для каждого из них организаторы конкурса подготовили пакет с лакомствами.

По словам победительницы в дисциплине по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружий и боеприпасов, вместе со своим напарником – бельгийской овчаркой Рокки – она участвует в соревнованиях во второй раз. В прошлом году они не заняли призового места, поэтому начали усиленно тренироваться, отрабатывать моменты, где были допущены ошибки. На этот раз Рокки выполнил все задания безукоризненно, чем очень порадовал свою напарницу.

Победители будут защищать честь Архангельской области на соревнованиях по многоборью кинологов, которые планируют провести осенью в Казани.