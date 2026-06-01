Осужденные подростки из колонии в Талагах упешно сдали ОГЭ и ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация в общеобразовательной школе воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) завершилась без сбоев и нарушений.

В 2025-2026 учебном году в школе при АВК завершили обучение и успешно сдали экзамены 34 воспитанника. Из них аттестаты об основном общем образовании получили 18 девятиклассников, документы о среднем общем образовании - 16 выпускников одиннадцатого класса. Воспитанники успешно справились с экзаменационными испытаниями, продемонстрировав достаточный уровень освоения образовательных программ. Неудовлетворительных результатов зафиксировано не было, при этом подавляющее большинство ребят завершили аттестацию без троек, показав достойные знания по освоенным дисциплинам.

Среди выпускников 11-го класса двое учащихся выбрали формат Единого государственного экзамена, остальные 14 человек предпочли сдавать Государственный выпускной экзамен, который проводится в форме устных и письменных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и билетов. В перечень предметов по выбору вошли: география, биология, информатика и обществознание. Данные дисциплины были выбраны воспитанниками с учетом их дальнейших профессиональных интересов и планов на жизнь после освобождения.

Педагогический коллектив школы АВК отмечают высокий уровень организации экзаменов и ответственный подход со стороны учащихся. Полученные аттестаты станут важным шагом на пути ресоциализации несовершеннолетних, расширят их возможности для поступления в учреждения среднего профессионального образования и трудоустройства.