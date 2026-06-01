Родители из Архангельска не хотят для своих детей судьбы пролетариев

Главным карьерным кошмаром жителей Архангельска в мыслях о будущем их детей является профессия дворника: ее назвали 9% респондентов. На втором месте — рабочие специальности (7%). В топ-3 самых нежеланных профессий для детей также оказались полицейские и чиновники (по 6% голосов).



Работой уборщика и продавца пугают детей по 4% горожан. Еще 4% опрошенных искренне предостерегают своих чад от работы учителем или воспитателем. 4% не хотели бы для своих детей военной карьеры. По 3% опрошенных не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2% голосов), а также юристы (1%).



11% утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.



Мужчины чаще женщин опасаются, что дети станут чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины сильнее тревожатся о том, что ребенок сможет трудиться только разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.