Архангелогородцы признались в своих потаенных детских мечтах

Мужчины Архангельска в детстве чаще видели себя в военной сфере, космонавтике и технических дисциплинах, а женщины — в медицине, образовании и юриспруденции.

Cудя по воспоминаниям архангелогородцев мужсмкого пола, чаще всего они в детстве грезили о военной карьере (11% опрошенных). На втором месте с 9% голосов — мечты о космонавтике. В топ-3 также вошли различные инженерные специализации 8% респондентов). Водителем хотели стать 7%, летчиком — 6%, врачом — 4%. Еще 4% мужчин в детстве метили сразу на пост президента страны. По 3% мечтали о таких профессиях как машинист поезда, музыкант, повар, полицейский, программист или ученый. 2% в детстве хотели руководить компаниями. Еще по 2% думали, что станут спортсменами или учителями.



У архангелогородок в детстве самой заветной мечтой чаще всего была профессия врача (22%). О карьере учителя грезили 13% опрошенных. Юриспруденция казалась привлекательной 7% женщин. По 4% мечтали быть музыкантами или полицейскими. По 3% голосов набрали профессии ветеринара, дизайнера, переводчика и повара. По 2% северянок в детстве хотели стать актрисами, космонавтами, стюардессами или парикмахерами.

(фото с https://m.vk.com)