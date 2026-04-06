Архангелогородцы признались в своих страхах

59% трудоустроенных архангелогородцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой . О различных фобиях рассказал только каждый третий.

Наиболее распространенный страх — увольнения: его испытывают 8% респондентов. На втором месте — страх недооцененности и маленькой зарплаты (6%). Третью строчку занимает опасение оказаться невостребованным специалистом — этот ответ за год прибавил 3 процентных пункта и достиг 4% голосов. 3% опрошенных боятся руководства, еще по 3% — общей нестабильности или не справиться с обязанностями. Банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются по 2%. Другие фобии, среди которых боязнь коллектива, страх выгорания или перегрузки, опасение столкнуться с обманом, страх любых перемен и нежелание застрять на текущей работе отмечают по 1% опрошенных.



Женщины чаще мужчин боятся недооцененности и маленькой зарплаты (8 и 4% соответственно), а также того, что не справятся с работой (4 и 2%). Мужчины же больше опасаются увольнения (9% против 7% среди женщин), нестабильности (4% против 2%) и обмана со стороны работодателя (2% против 0%).



Максимальная доля тех, кто ничего не боится, фиксировалась в октябре 2024 года (69%) — это был период пика кадрового дефицита, затем последовало небольшое снижение: 66% в 2025 году и 59% сейчас. Страх увольнения стабильно держится на отметке 8% второй год подряд — это заметно ниже пикового значения 2022 года (13%). А вот опасения по поводу низкой зарплаты упоминаются сегодня гораздо чаще, чем раньше (6%), как и страх быть невостребованным на рынке труда (4%).

(фото с https://smolpravda.ru)