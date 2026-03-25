В Архангельске молодые полицейские приняли присягу

Вчера, в день образования российской полиции, слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Архангельской области приняли присягу. 62 молодых полицейских, проходивших обучение в течение четырех месяцев, поклялись свято соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Поддержать молодых полицейский пришли старшие коллеги, родственники, друзья, а также ученики 34 школы города Архангельска, которые этот день провели в Центре в рамках акции «Один день с полицией России».

Первым к слушателям Центра обратился временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Архангельской области полковник полиции Дмитрий Беляков. «Присяга – это не только дань традиции, а основа служения обществу и государству, клятва быть честными, принципиальными при выполнении служебного долга», – отметил Дмитрий Алексеевич.

Начальник Центра профессиональной подготовки областного УМВД полковник полиции Сергей Цыварев отметил высокую ответственность сотрудников за выполнение служебного долга и пожелал всегда оставаться верными закону.

Слова напутствия также прозвучали от заместителя председателя Общественного совета при УМВД России по Архангельской области протоиерея Валерия Суворова, председателя Архангельской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Владимира Климовского и председателя Совета ветеранов УМВД России по г. Архангельску Нины Якушевой.

– Это день, когда вы получаете особое благословление. Пусть справедливость, правда и любовь к ближнему будут для вас той силой, которая поможет вам в служении, – подчеркнул Отец Валерий Суворов.

Владимир Климовский напомнил слушателям центра, что слова присяги сотрудника органов внутренних дел – это алгоритм успеха. Если придерживаться клятвы, произнесенной сегодня, то служба сложится благополучно.

Нина Андреевна пожелала молодым полицейским дорожить честью сотрудника органов внутренних дел и прочитала стихи собственного сочинения.

Впереди у молодых полицейских экзамены, а затем они приступят к исполнению служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел Архангельской области.