Дератизация шагает по Архангельску

О начале масштабной и бескомпромиссной борьбе с грызунами в областной столице поведало издание «Регион 29»:

- Работы выполняют специалисты регионального филиала Роспотребнадзора — учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

Санэпидемслужба обращается к владельцам домашних животных с просьбой соблюдать осторожность во время прогулок. Яд действует в течение 7-10 дней, в период проведения обработки рекомендуется не спускать питомцев с поводка, чтобы исключить риск их контакта с ядохимикатами.

Напомним, при разработке мер борьбы с грызунами, было принято решение в самых сложных кварталах провести дератизационную обработку по периметру.