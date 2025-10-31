Архангельские ТОСы: награды, стратегия развития и призыв к активности

В Архангельске чествовали самые активные территориальные общественные самоуправления. Церемонию награждения победителей городских конкурсов провел глава города Дмитрий Морев.

Мероприятие прошло в рамках городского координационного совета по развитию ТОС, где были подведены итоги конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» и «Лучший проект ТОС». Победители получили заслуженные награды за весомый вклад в благоустройство и развитие городской среды.

Взгляд в будущее: концепция до 2030 года

Помимо награждения, на совете обсудили стратегические вопросы. Заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Игорь Чесноков представил концепцию развития территориального общественного самоуправления в регионе до 2030 года. В документе особое внимание уделено привлечению молодежи и усилению информационного продвижения деятельности ТОС.

Поддержка и финансирование: город помогает инициативам

ТОС — это реальный инструмент, позволяющий жителям напрямую влиять на облик своих дворов и кварталов. Городская власть поддерживает инициативы субсидиями и организационной помощью. В рамках программы «Комфортное Поморье» проекты ТОС получают дополнительные баллы.

«Городская администрация и депутатский корпус ежегодно находят возможность поддерживать ТОСы. В бюджете предусматриваются средства на их проекты, оказывается иная помощь: помещения, канцелярия, бухгалтерский учет. Однако, к сожалению, активно участвуют в конкурсах лишь 5-6 из более чем 20 городских ТОСов», — отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

Он призвал жителей и молодежь активнее включаться в работу самоуправлений. В 2026 году на реализацию проектов ТОС в городском бюджете заложено 5,5 миллионов рублей.

Победители конкурсов

«Лучший ТОС» : 1-е место — ТОС «Предмостный» (председатель Н.А. Щелованова), 2-е место — ТОС «Кузнечевский лесозавод» (и.о. председателя В.В. Селезнева).

«Лучший проект ТОС» : Победителем стал проект «Активное долголетие: спорт поколений в парке "Бакарица"», направленный на организацию совместных занятий физкультурой для пенсионеров и детей.

«Лучший активист ТОС»: В номинациях для председателей и активистов победы одержали Е.С. Шильниковская, Н.А. Щелованова, В.В. Селезнева и О.А. Большунова.

Благодарственными письмами за многолетний вклад в развитие ТОС также отмечены Ирина Лобанкова (ТОС «Кего») и Валерия Малышевская (ТОС «Кемский»).

Фото: И. Малыгин