«Снежный десант» молодогвардейцев наводит порядок в Поморь

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели в Архангельской области традиционную акцию «Снежный десант». Добровольцы очистили от снега территории социальных объектов, памятников и мемориалов в Архангельске, Новодвинске и Плесецке.

Инициатива направлена на создание безопасных условий для детей и обеспечение свободного доступа жителей к местам воинской славы.

«Для нас важно не просто говорить о социальной ответственности, а подтверждать её делами. «Снежный десант» — это и помощь людям здесь и сейчас, и уважение к памяти героев», — подчеркнул руководитель регионального штаба МГЕР Никита Трапезников.

Акция стала ещё одним примером вовлечённости молодёжи Поморья в решение общественно значимых задач и сохранение исторического наследия региона.

Фото: Роман Буланов / «Единая Россия»