Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Снежный десант» молодогвардейцев наводит порядок в Поморь

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели в Архангельской области традиционную акцию «Снежный десант». Добровольцы очистили от снега территории социальных объектов, памятников и мемориалов в Архангельске, Новодвинске и Плесецке.

Инициатива направлена на создание безопасных условий для детей и обеспечение свободного доступа жителей к местам воинской славы.

«Для нас важно не просто говорить о социальной ответственности, а подтверждать её делами. «Снежный десант» — это и помощь людям здесь и сейчас, и уважение к памяти героев», — подчеркнул руководитель регионального штаба МГЕР Никита Трапезников.

Акция стала ещё одним примером вовлечённости молодёжи Поморья в решение общественно значимых задач и сохранение исторического наследия региона.

Фото: Роман Буланов / «Единая Россия»











02 февраль 10:22 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (15)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20