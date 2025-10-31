Вверх
Архангельск: подведены итоги масштабного расселения аварийного жилья и определены новые цели

На заседании комиссии Архангельской городской Думы по городскому хозяйству и экологии администрация города представила детальный отчет о завершении многолетней программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и обозначила стратегию на ближайшее будущее.

Итоги 2025 года: более 100 домов расселено
В рамках реализации областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» минувший год стал периодом активного завершения работ. В Архангельске было полностью расселено 103 многоквартирных дома, причём лидером по количеству стала Маймакса (24 дома). Вслед за этим округом идут Ломоносовский (22 дома) и Исакогорский и Цигломенский (15 домов) округа.
Из этого количества 84 дома уже освобождены от жильцов полностью, в остальных 19 остаются зарегистрированные граждане, чьи вопросы планируется решать в судебном порядке.

Экономия бюджета и практика сноса
В 2025 году было сносно 82 аварийных здания. Замглавы города по городскому хозяйству Михаил Иванов акцентировал внимание на эффективном использовании средств. Благодаря системной работе с подрядчиками, включая безвозмездные договоры (где оплатой служили материалы от разборки) и жёсткому контролю расходов по муниципальным контрактам, городской бюджет сэкономил значительные суммы. На снос было направлено 3,8 млн рублей, и ещё 6 млн рублей — на ликвидацию домов, угрожавших обрушением.

Планы 2026 года и переход к новой программе
На текущий год запланировано завершить расселение оставшихся 63 домов по старой программе, на что из бюджета выделено 6 млн рублей. Однако основной вектор смещается в сторону новой федеральной инициативы — комплексного развития территорий (КРТ). Как отметил депутат Александр Гурьев, эта программа станет драйвером реновации на ближайшую пятилетку, позволяя привлекать частные инвестиции для расселения около 200 тыс. кв. метров жилья и создания современной городской среды без прямых бюджетных затрат.

Контроль и реакция на нарушения
Депутаты подняли вопросы соблюдения подрядчиками обязательств. Народные избранники интересовались случаями, когда строительный мусор не вывозится на полигоны, а закапывается на месте (как, например, на Вологодской, 12). В администрации заверили, что подобные факты влекут судебные иски и обязанность устранить нарушения.
Прокурор Архангельска Антон Филимонов подтвердил, что надзорное ведомство ведёт постоянную претензионную работу и держит на контроле темпы и качество сноса, оперативно реагируя на жалобы.

Перспективы и новые вызовы
В дискуссии также были подняты вопросы:

  • Сохранения исторического облика: Депутат Максим Хохулин предложил рассмотреть практику переноса и реконструкции аварийных домов, имеющих культурную ценность.

  • Работа с панельным фондом: Замглавы Думы Владимир Хотеновский обратил внимание на необходимость уже сейчас готовить решения для будущего расселения первых аварийных панельных домов.

Подводя итоги, председатель комиссии Михаил Иванов отметил, что программа 2019-2025 годов выполнена в высоком темпе, что является результатом кропотливой межведомственной работы. Приоритетом на новом этапе станет не только безопасный снос, но и обязательное благоустройство освободившихся территорий, чтобы они становились частью комфортного городского пространства.

01 февраль 10:13 | : Будни

