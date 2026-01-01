Вверх
В Архангельской области 13 ветклиник и аптек нарушают правила работы с маркированными ветеринарными препаратами

Россельхознадзор проверил, как ветеринарные аптеки и клиники Архангельской области работают с обязательной маркировкой препаратов для животных в системе «Честный знак». Анализ выявил ряд нарушений, информация о которых направлена в Роспотребнадзор для принятия мер.

На территории региона деятельность по розничной торговле ветеринарными лекарствами ведут 36 хозяйствующих субъектов, из которых 33 зарегистрированы в ГИС МТ «Честный знак». Однако, по данным на 26 января, корректно отражают в системе вывод препаратов из оборота при розничной продаже только 20 участников.

Особое внимание надзорного ведомства привлекли ветеринарные клиники, которые также имеют лицензию на торговлю лекарствами. Такие организации часто фиксируют в системе факт розничной продажи, но не отмечают списание препаратов, использованных непосредственно при лечении животных в рамках оказания платных услуг.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года ветеринарные организации, производители кормов и животноводческие хозяйства обязаны передавать в «Честный знак» сведения о выводе лекарств из оборота по всем причинам, не связанным с розничной продажей. С 1 марта 2026 года это правило станет обязательным для всех без исключения, как и поштучный (поэкземплярный) учёт каждой маркированной упаковки на всех этапах — от производителя до конечного применения.

Россельхознадзор подчёркивает, что маркировка призвана полностью исключить из оборота контрафактные и небезопасные ветеринарные препараты, обеспечив прослеживаемость каждой единицы товара.

30 январь 10:30 | : Будни

