До первой звезды. Постное меню на Сочельник

Что нельзя делать 6 января в Рождественский Сочельник 2026?

В Рождественский Сочельник принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Иисуса Христа.

В Сочельник следует проявлять умеренность в еде после первой звезды.

Запрещено сквернословие, ругань, злые мысли и поступки. Важно сохранять мир и спокойствие в доме, избегать конфликтов и негативных эмоций.

Хотя гадания популярны в святочные дни, в сам Сочельник они считаются нежелательными. Это навлечет беду. По церковным правилам, гадать вообще нельзя.

Нельзя отказывать в милостыне. Если к вам обратились за помощью, постарайтесь не отказывать.

Что нужно делать в Рождественский сочельник 2026?

В Рождественский сочельник, 6 января, существует ряд традиций и обычаев, которые помогают подготовиться к празднованию Рождества Христова.

Проведите день в молитве и размышлениях о духовном смысле Рождества. Многие верующие посещают богослужения в храмах в Сочельник.

Соблюдайте строгий пост до появления первой звезды.

Займитесь приготовлением кутьи и узвара. Эти блюда традиционно подаются на Сочельник. Кутья символизирует плодородие и воскресение, а узвар — новую жизнь. На стол ставят 12 постных блюд, символизирующих двенадцать апостолов.

Наведите порядок в доме, чтобы встретить Рождество в чистоте.

Украсьте дом рождественскими украшениями, елкой и вертепом.

После появления первой звезды вся семья собирается за праздничным ужином.

Группы людей ходят по домам, поют колядки и поздравляют хозяев.

Сделайте доброе дело, помогите нуждающимся.

Проведите день в мире и согласии с близкими, простите обиды.

Главное в Рождественский сочельник — это подготовить душу к принятию Рождества, прочувствовать радость этого великого события и провести время в кругу семьи и близких.

Меню на Сочельник

Главное блюдо — кутья (сочиво): классический рецепт

Так что готовить на Рождественский сочельник? Блюдо номер один, с которого и начинается процесс разговения, — это кутья, или сочиво. Рецепт этого угощения крайне прост: к вареным зернам риса или пшеницы добавляют мед, мак, орехи, фрукты, сухофрукты или ягоды. Зерновая основа неизменна, а вот с добавками можно поэкспериментировать. Зерно символизирует воскресение жизни, мед — сладость райского блаженства, а мак и орехи — процветание.

Для приготовления потребуется стакан пшеницы, 100 г мака, 100 г грецких орехов, 3 ст. л. меда. Пшеницу замочите на ночь, затем варите до мягкости. Мак залейте кипятком, через 30 минут растолките. Орехи измельчите. Смешайте все ингредиенты, добавьте мед. Более подробно эти этапы описаны далее.

Классический рецепт сочива (кутьи) из пшеницы

Пшеничные зерна — 200 г Орехи (в идеале грецкие, но можно взять любые по вкусу) — горсть Мак — 150 г Изюм (без косточек) — 50 г Свежие фрукты или ягоды (можно заменить вареньем) — на свой вкус Мед любимого сорта

Промытые зерна залейте горячей водой, отправьте на слабый огонь и варите до мягкости (при необходимости подливайте горячую воду). Промытый мак запарьте на 2–3 часа, затем слейте воду, а мак разотрите. Выложите пшеницу в керамические миски для подачи, добавьте мак, измельченные орехи и сухофрукты (либо измельченные фрукты и ягоды), введите немного меда и перемешайте.

Рецепты постных блюд: узвар, вареники, голубцы, рыба

На рецепте кутьи мы не остановимся. Вечеря 6 января — важный, исполненный глубокого смысла вечер, так что и встретить его нужно соответственно. Если вы нацелились приготовить 12 блюд для сочельника, возьмите на заметку предложенные нами варианты. Они перечислены далее.

Узвар

Это даже не компот, а просто витаминный напиток на основе сушеных фруктов. Вам понадобятся сухие яблоки, груши и сливы. Их надо промыть, залить холодной водой, довести до кипения и сразу снять с огня. Оставьте напиток настаиваться в течение нескольких часов, затем процедите и пейте.

Постные вареники с картошкой

Для постных вареников с картошкой замесите упругое тесто из муки (500 г), горячей воды (300 мл), растительного масла (2 ст. л.) и соли (1 ч. л.), дайте ему немного отдохнуть. Полкило картофеля отварите и разомните в пюре, лук (1 шт.) мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле (хватит 2 ч. л.), смешайте с картофельным пюре и посолите на свой вкус. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, положите начинку и залепите края. Варите вареники в кипящей подсоленной воде 3–5 минут после всплытия, затем выньте шумовкой и при желании полейте маслом.

Постные вареники с вишней

На тесто возьмите 450 г пшеничной муки высшего сорта, 220 мл прохладной фильтрованной воды, 40 мл рафинированного подсолнечного масла, 4 г морской соли; для начинки — 550 г свежей или размороженной вишни без косточек, 110 г тростникового сахара, 25 г кукурузного крахмала. Просейте муку с солью в емкость, влейте воду с маслом, замесите упругое тесто руками 8–10 минут, накройте и оставьте отдыхать 35 минут при комнатной температуре. Разделите тесто на 3 части, раскатайте каждую в пласт толщиной 2 мм, вырежьте кружки диаметром 8 см, выложите по 1 ст. л. смеси вишни с сахаром и крахмалом, слепите края вилкой, заморозьте на 15 минут, затем варите порциями в подсоленной кипящей воде 4–5 минут после всплытия, откидывая шумовкой.

Постные голубцы с рисом

Капустные листья снимите с кочана (хватит одного крупного) и отварите в кипятке 3–4 минуты, чтобы они стали мягкими. Рис (200 г) отварите до полуготовности. Лук (1 шт.) и морковь (1 шт.) мелко порежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Смешайте рис с овощами, посолите и поперчите. В каждый капустный лист положите немного начинки и сверните рулетиком. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте разведенной томатной пастой с водой (в пропорции 2 ст. л. на 500 мл воды), немного посолите.

Простой рецепт запеченной рыбы

Рыбу (одно филе) промойте и обсушите. Посолите и поперчите с обеих сторон. Лимон (1 шт.) нарежьте кружочками. Выложите рыбу на противень, сверху положите лимон. Полейте растительным маслом (1 ст. л.). Запекайте в разогретой до 180 °С духовке 20–25 минут до готовности. Подавайте горячей.

Запеченные овощи с маринованным тофу

Нарежьте тофу (200 г) кубиками и замаринуйте в смеси соевого соуса (1 ст. л.), измельченного чеснока (1 зубчик), соли и перца (на свой вкус) на 10 минут. Овощи (1 болгарский перец, 1 морковь, 1 луковица) помойте и нарежьте крупными кусками. Выложите овощи и тофу на противень, сбрызните оливковым маслом (2 ст. л.), посыпьте тимьяном (1 ч. л.). Запекайте в духовке при 180 °C около 25–30 минут до мягкости и румяной корочки. Подавайте горячими как самостоятельное блюдо или гарнир.

Жареные баклажаны с тофу

Возьмите два среднего размера баклажана, нарежьте ломтиками, посолите и оставьте на четверть часа, чтобы ушла горечь. Затем промокните бумажной салфеткой и жарьте на растительном масле до золотистости. Тофу (200 г) нашинкуйте небольшими кубиками и обжарьте на сковородке до появления румяной корочки. Смешайте овощи с тофу, всыпьте измельченный зубчик чеснока и несколько капель соевого соуса по вкусу. Украсьте зеленью и подавайте теплым.

Постный борщ на сочельник

Постный борщ на 4–6 порций готовится так: сначала в 2,5 л воды варится нарезанный кубиками картофель вместе с нашинкованной капустой (около 300 г). Тем временем очищают и натирают на крупной терке 300 г свеклы и одну среднюю морковь, а также мелко нарезают одну луковицу. Эти овощи обжаривают на 2-3 ст. л. растительного масла примерно 5–7 минут, затем добавляют 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. лимонного сока и немного воды, после чего тушат еще около 10 минут. Затем тушеные овощи с добавками перекладывают в кастрюлю с варящимися картофелем и капустой, солят, добавляют чайную ложку сахара, черный молотый перец и 1-2 лавровых листа, варят все вместе еще 10–15 минут до готовности. За пару минут до окончания варки в борщ кладут измельченный чеснок (2 зубчика). По желанию перед подачей можно добавить свежую зелень.

Пампушки к борщу

Для теста возьмите 450 г муки, 250 мл теплой воды, 5 г сухих дрожжей, ложку сахара, чайную ложку соли и 50 мл растительного масла. Смешайте дрожжи с теплой водой, сахаром и солью, дождитесь пены, добавьте муку и масло, замесите мягкое тесто и дайте ему подойти около часа. Затем сформируйте небольшие булочки, выложите на противень, дайте подойти еще 20 минут и выпекайте при 180 °C около 20–25 минут. Для чесночного соуса измельчите 5–7 зубчиков чеснока с солью, смешайте с растительным маслом и небольшим количеством воды, смажьте горячие пампушки и дайте настояться перед подачей.

Постный морковный пирог

В миске соедините 130 г муки, 100 г сахара, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя с горкой и 1 ч. л. корицы. Затем добавьте 230 г тертой моркови и 75 мл растительного масла, аккуратно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Далее влейте 75 мл свежего апельсинового сока, всыпьте 50 г изюма и примерно 50 г крупно порубленных грецких орехов, перемешивая массу ложкой до однородности. Получившееся тесто выложите в форму для выпечки и готовьте примерно 45 минут в разогретой духовке при температуре 160 градусов. Чтобы проверить готовность выпечки, стоит воткнуть в центр пирога зубочистку: если она сухая, десерт полностью пропекся. Такой пирог получается вкусным, ароматным и мягким, что идеально подходит для уютных чаепитий.

Запеченные яблоки с медом

Возьмите плотные яблоки, удалите сердцевину и наполните медом с корицей. Сбрызните водой, запекайте 25 минут при 180 градусах до мягкости. Подавайте теплыми — ароматно и празднично.