"Суженый мой, ряженый". Учись гадать правильно

Гадание на будущее — традиционное развлечение в Рождество и на Святки. Сейчас к таким предсказаниям мало кто относится серьезно — люди прибегают к ним только ради забавы.
Гадания традиционно проводят в период Святок, которые начинаются в ночь перед Рождеством — в Сочельник 6 января, а заканчиваются в Крещение, 19 января.
До перехода на григорианский календарь Святки приходились на пограничный период календарного года: Рождество праздновали 25 декабря, на несколько дней позже зимнего солнцестояния.
В народе считалось, что самый темный период года — время наибольшей активности нечистых, потусторонних сил.
Гадания на суженого
Раньше гаданием больше увлекались девушки. Вопрос замужества был ключевым для традиционного общества, именно поэтому юным девицам было интересно узнать что-то про будущего жениха — его имя, каким он будет.
В ритуалах гадающие использовали магические предметы, пишет в своей книге «Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX веков» историк и фольклорист Владимир Чичеров.
Гадание на картах
Как подготовиться к гаданию
Найдите колоду карт.
Удостоверьтесь, что в ней есть четыре короля.
Пошаговая инструкция
Вытащите четырех королей из колоды и перед сном положите под подушку.
Скажите заговор: «Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне».
Во сне должен явиться один из королей.
Если приснится пиковый король — жених будет ревнивый и преклонного возраста.
Если увидите червонного короля — мужчина окажется богатым и в расцвете сил.
Если привидится крестовый король — суженый будет военным или бизнесменом.
Если будет бубновый король — женихом станет ваша пассия.
Гадание на зеркале со свечами
Как подготовиться к гаданию:
в доме должно быть два зеркала;
не забудьте запастись свечами;
подготовьте воду, стакан и кольца;
позовите подругу в помощницы.
Пошаговая инструкция
Налейте воду в стакан и бросьте туда кольцо. Поставьте стакан на столик.
Зажгите свечи и выключите свет. Поставьте свечи на столик к стакану.
Возьмите с подругой зеркала и встаньте друг напротив друга по разные стороны от столика с инвентарем.
Каждая из гадающих должна смотреть в чужое зеркало, не моргая. В полночь произнесите: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать».
Считается, что в зеркале можно увидеть образ будущего мужа. По нему определяют, что ждет гадающую в новом году.
Гадания во сне
Ложась спать, девушки обсыпают себя овсом, приговаривая: «Суженое-ряженое, приходи овес жать». Считается, что после этого должен присниться жених.
Помимо этого, под подушку клали ключ или кольцо — эти предметы должны были спровоцировать вещий сон, в котором мог явиться суженый.
Подблюдные гадания
Такие гадания сопровождают специальными подблюдными песнями, поделилась исследователь. Это короткие обрядовые куплеты с разным концом, их финальные строки предвещают бедность, брак, разлуку, богатство, нищету или счастье.
Как подготовиться к гаданию:
для гадания нужно позвать несколько подруг — это исключительно женское гадание;
каждая должна принести кольцо, сережки или любое другое украшение;
также понадобится платок и блюдце.
Пошаговая инструкция
Соберите в блюдо украшения подруг и накройте платком.
Начните слегка потряхивать блюдце и запойте подблюдную песню: «Боже на небе, Христос на земле. Кому поем, тому с добром. Сбудетце, не минуетце».
В конце песни вытащите украшение. Считалось, что при такой подблюдной песне владелице украшения предсказывалось добро.
Гадания на перекрестке
Это один из самых распространенных видов гадания на Рождество, к которому прибегали все молодые люди — не только девушки, но и парни. Существовало много вариаций гадания, приведем четыре.
Гадание на имя. Поздно вечером девушки выходили на перекресток и подбегали к первому встречному, чтобы узнать его имя. Считалось, имя прохожего совпадет с именем суженого.
Гадание с валенком. Ночью девушки выбегали на перекресток и подбрасывали валенок или сапог. В какую сторону указывал носок, оттуда и придет жених, верили гадающие.
Гадание по лаю собаки. В темное время суток девушки приходили на перекресток и слушали, откуда доносится собачий лай. Они строили предположения, что оттуда придет суженый. Кроме того, крестьяне верили, что если лай хриплый — жених будет старым.
Гадание по колокольчикам. После заката гадающие выбегали на перекресток и слушали, звенят ли бубенцы на дороге. Так они определяли, откуда приедет суженый или суженая.
