"Суженый мой, ряженый". Учись гадать правильно

Гадание на будущее — традиционное развлечение в Рождество и на Святки. Сейчас к таким предсказаниям мало кто относится серьезно — люди прибегают к ним только ради забавы.

Гадания традиционно проводят в период Святок, которые начинаются в ночь перед Рождеством — в Сочельник 6 января, а заканчиваются в Крещение, 19 января.

До перехода на григорианский календарь Святки приходились на пограничный период календарного года: Рождество праздновали 25 декабря, на несколько дней позже зимнего солнцестояния.

В народе считалось, что самый темный период года — время наибольшей активности нечистых, потусторонних сил.

Гадания на суженого

Раньше гаданием больше увлекались девушки. Вопрос замужества был ключевым для традиционного общества, именно поэтому юным девицам было интересно узнать что-то про будущего жениха — его имя, каким он будет.

В ритуалах гадающие использовали магические предметы, пишет в своей книге «Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX веков» историк и фольклорист Владимир Чичеров.

Гадание на картах

Как подготовиться к гаданию

Найдите колоду карт. Удостоверьтесь, что в ней есть четыре короля.

Пошаговая инструкция

Вытащите четырех королей из колоды и перед сном положите под подушку. Скажите заговор: «Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне». Во сне должен явиться один из королей. Если приснится пиковый король — жених будет ревнивый и преклонного возраста. Если увидите червонного короля — мужчина окажется богатым и в расцвете сил. Если привидится крестовый король — суженый будет военным или бизнесменом. Если будет бубновый король — женихом станет ваша пассия.

Гадание на зеркале со свечами

Как подготовиться к гаданию:

в доме должно быть два зеркала;

не забудьте запастись свечами;

подготовьте воду, стакан и кольца;

позовите подругу в помощницы.

Пошаговая инструкция

Налейте воду в стакан и бросьте туда кольцо. Поставьте стакан на столик. Зажгите свечи и выключите свет. Поставьте свечи на столик к стакану. Возьмите с подругой зеркала и встаньте друг напротив друга по разные стороны от столика с инвентарем. Каждая из гадающих должна смотреть в чужое зеркало, не моргая. В полночь произнесите: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать». Считается, что в зеркале можно увидеть образ будущего мужа. По нему определяют, что ждет гадающую в новом году.

Гадания во сне

Ложась спать, девушки обсыпают себя овсом, приговаривая: «Суженое-ряженое, приходи овес жать». Считается, что после этого должен присниться жених.

Помимо этого, под подушку клали ключ или кольцо — эти предметы должны были спровоцировать вещий сон, в котором мог явиться суженый.

Подблюдные гадания

Такие гадания сопровождают специальными подблюдными песнями, поделилась исследователь. Это короткие обрядовые куплеты с разным концом, их финальные строки предвещают бедность, брак, разлуку, богатство, нищету или счастье.

Как подготовиться к гаданию:

для гадания нужно позвать несколько подруг — это исключительно женское гадание;

каждая должна принести кольцо, сережки или любое другое украшение;

также понадобится платок и блюдце.

Пошаговая инструкция

Соберите в блюдо украшения подруг и накройте платком. Начните слегка потряхивать блюдце и запойте подблюдную песню: «Боже на небе, Христос на земле. Кому поем, тому с добром. Сбудетце, не минуетце». В конце песни вытащите украшение. Считалось, что при такой подблюдной песне владелице украшения предсказывалось добро.

Гадания на перекрестке

Это один из самых распространенных видов гадания на Рождество, к которому прибегали все молодые люди — не только девушки, но и парни. Существовало много вариаций гадания, приведем четыре.

Гадание на имя. Поздно вечером девушки выходили на перекресток и подбегали к первому встречному, чтобы узнать его имя. Считалось, имя прохожего совпадет с именем суженого.

Гадание с валенком. Ночью девушки выбегали на перекресток и подбрасывали валенок или сапог. В какую сторону указывал носок, оттуда и придет жених, верили гадающие.

Гадание по лаю собаки. В темное время суток девушки приходили на перекресток и слушали, откуда доносится собачий лай. Они строили предположения, что оттуда придет суженый. Кроме того, крестьяне верили, что если лай хриплый — жених будет старым.

Гадание по колокольчикам. После заката гадающие выбегали на перекресток и слушали, звенят ли бубенцы на дороге. Так они определяли, откуда приедет суженый или суженая.

Гадание по жребию