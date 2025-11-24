Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Суженый мой, ряженый". Учись гадать правильно

Гадание на будущее — традиционное развлечение в Рождество и на Святки. Сейчас к таким предсказаниям мало кто относится серьезно — люди прибегают к ним только ради забавы.

Гадания традиционно проводят в период Святок, которые начинаются в ночь перед Рождеством — в Сочельник 6 января, а заканчиваются в Крещение, 19 января.

До перехода на григорианский календарь Святки приходились на пограничный период календарного года: Рождество праздновали 25 декабря, на несколько дней позже зимнего солнцестояния.

В народе считалось, что самый темный период года — время наибольшей активности нечистых, потусторонних сил.

Гадания на суженого

Раньше гаданием больше увлекались девушки. Вопрос замужества был ключевым для традиционного общества, именно поэтому юным девицам было интересно узнать что-то про будущего жениха — его имя, каким он будет.

В ритуалах гадающие использовали магические предметы, пишет в своей книге «Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX веков» историк и фольклорист Владимир Чичеров. 

Гадание на картах

Как подготовиться к гаданию

  1. Найдите колоду карт.
  2. Удостоверьтесь, что в ней есть четыре короля.

Пошаговая инструкция

  1. Вытащите четырех королей из колоды и перед сном положите под подушку.
  2. Скажите заговор: «Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне».
  3. Во сне должен явиться один из королей.
  4. Если приснится пиковый король — жених будет ревнивый и преклонного возраста.
  5. Если увидите червонного короля — мужчина окажется богатым и в расцвете сил.
  6. Если привидится крестовый король — суженый будет военным или бизнесменом.
  7. Если будет бубновый король — женихом станет ваша пассия.

Гадание на зеркале со свечами

Как подготовиться к гаданию:

  • в доме должно быть два зеркала;
  • не забудьте запастись свечами;
  • подготовьте воду, стакан и кольца;
  • позовите подругу в помощницы.

Пошаговая инструкция

  1. Налейте воду в стакан и бросьте туда кольцо. Поставьте стакан на столик.
  2. Зажгите свечи и выключите свет. Поставьте свечи на столик к стакану.
  3. Возьмите с подругой зеркала и встаньте друг напротив друга по разные стороны от столика с инвентарем.
  4. Каждая из гадающих должна смотреть в чужое зеркало, не моргая. В полночь произнесите: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать».
  5. Считается, что в зеркале можно увидеть образ будущего мужа. По нему определяют, что ждет гадающую в новом году.

Гадания во сне

Ложась спать, девушки обсыпают себя овсом, приговаривая: «Суженое-ряженое, приходи овес жать». Считается, что после этого должен присниться жених.

Помимо этого, под подушку клали ключ или кольцо — эти предметы должны были спровоцировать вещий сон, в котором мог явиться суженый.

Подблюдные гадания

Такие гадания сопровождают специальными подблюдными песнями, поделилась исследователь. Это короткие обрядовые куплеты с разным концом, их финальные строки предвещают бедность, брак, разлуку, богатство, нищету или счастье.

Как подготовиться к гаданию:

  • для гадания нужно позвать несколько подруг — это исключительно женское гадание;
  • каждая должна принести кольцо, сережки или любое другое украшение;
  • также понадобится платок и блюдце.

Пошаговая инструкция

  1. Соберите в блюдо украшения подруг и накройте платком.
  2. Начните слегка потряхивать блюдце и запойте подблюдную песню: «Боже на небе, Христос на земле. Кому поем, тому с добром. Сбудетце, не минуетце».
  3. В конце песни вытащите украшение. Считалось, что при такой подблюдной песне владелице украшения предсказывалось добро.

Гадания на перекрестке

Это один из самых распространенных видов гадания на Рождество, к которому прибегали все молодые люди — не только девушки, но и парни. Существовало много вариаций гадания, приведем четыре.

Гадание на имя. Поздно вечером девушки выходили на перекресток и подбегали к первому встречному, чтобы узнать его имя. Считалось, имя прохожего совпадет с именем суженого.

Гадание с валенком. Ночью девушки выбегали на перекресток и подбрасывали валенок или сапог. В какую сторону указывал носок, оттуда и придет жених, верили гадающие.

Гадание по лаю собаки. В темное время суток девушки приходили на перекресток и слушали, откуда доносится собачий лай. Они строили предположения, что оттуда придет суженый. Кроме того, крестьяне верили, что если лай хриплый — жених будет старым.

Гадание по колокольчикам. После заката гадающие выбегали на перекресток и слушали, звенят ли бубенцы на дороге. Так они определяли, откуда приедет суженый или суженая.

Гадание по жребию

Крестьяне верили, что у животных есть дар предсказывать судьбу, и гадали по поведению кур и петухов, рассказала Заикина. В таких гаданиях перед птицами рассыпали корм или клали разные предметы.

На пол могли положить кольцо (знак замужества), хлеб (зажиточность), уголь (бедность), мел (могила). В середину между предметами пускали курицу или петуха. Что птица подхватит клювом — то и ждет гадающего.

Гадания по снегу

Раньше славяне пытались предсказать свое будущее с помощью звуков. Например, рождественские гадания могли проводить следующим образом:

  1. Выходили из дома и втыкали в снег кол или просто палку.
  2. Крутили кол в снегу. Когда проворачивали кол, снег скрипел, в нем пытались услышать имя суженого.

Гадания с гребнем

Для гадания понадобится гребень или обычная расческа, которую сможете найти у себя дома.

Пошаговая инструкция

  1. Положите гребень под подушку.
  2. Распустите волосы и ложитесь спать.
  3. Если на утро на гребне останется волос, значит, вы вскоре встретите суженого.

Гадания с воском

Для этого гадания необходимо запастись свечами, зажигалкой и миской с водой.

Пошаговая инструкция

  1. Дождитесь темноты.
  2. Начните плавить свечи, чтобы воск капал в холодную воду.
  3. Подготовьте несколько вопросов.
  4. По причудливой форме воска попытайтесь отыскать ответы на заданные вопросы.

Гадание на соленую воду

Чтобы провести подобное гадание, необходимо приготовить соленую пищу.

Пошаговая инструкция

  1. В Рождественский сочельник нужно обязательно съесть соленую еду.
  2. Ложась спать, скажите: «Кто мой ряженый? Кто мой суженый? А подать мне попить!»
  3. Во сне к вам придет будущий жених — он должен принести воды.
  4. Запомните, как он выглядел, чтобы узнать его в будущем.

(https://lenta.ru

 

 

 

06 январь 10:11 | : Будни

Главные новости


В ожидании чуда. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Новогодний стол северян: калья, колобашки и оберег охотника

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (28)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20