Архангельск. Иногда они возвращаются

Каждая третья компания за последний год приглашала уволившихся сотрудников вернуться, однако далеко не все подобные попытки были успешны.



52% жителей Архангельска когда-либо получали от прежнего работодателя предложение вернуться. Женщин приглашают вернуться чаще, однако и отказываются горожанки активнее. Сотрудников с солидным опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодежь до 34 лет. Больше всего же тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц, однако возвращаются они реже всех.



Увольняются из-за низкого заработка, неадекватного руководства и отсутствия карьерного роста, возвращаются не только за деньгами, но и за стабильностью или к дружному коллективу. Работники чаще всего соглашались вернуться, если прежний работодатель предлагал достойную зарплату. Немаловажную роль играют стабильность предприятия и хорошие отношения между коллегами. Те же, кто отказывался от возвращения, в первую очередь называли причиной маленький заработок и неподходящие условия труда.



Готовы вернуться на прежнее место работы сегодня 25% горожан. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте 35—45 лет (33%). Главным условием для возврата большинство называет повышение зарплаты (53%). На втором месте — улучшение условий труда (11%), на третьем — смена руководства (8%).



