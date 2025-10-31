Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск. Иногда они возвращаются

Каждая третья компания за последний год приглашала уволившихся сотрудников вернуться, однако далеко не все подобные попытки были успешны.

52% жителей Архангельска когда-либо получали от прежнего работодателя предложение вернуться. Женщин приглашают вернуться чаще, однако и отказываются горожанки активнее. Сотрудников с солидным опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодежь до 34 лет. Больше всего же тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц, однако возвращаются они реже всех.

Увольняются из-за низкого заработка, неадекватного руководства и отсутствия карьерного роста, возвращаются не только за деньгами, но и за стабильностью или к дружному коллективу. Работники чаще всего соглашались вернуться, если прежний работодатель предлагал достойную зарплату. Немаловажную роль играют стабильность предприятия и хорошие отношения между коллегами. Те же, кто отказывался от возвращения, в первую очередь называли причиной маленький заработок и неподходящие условия труда.

Готовы вернуться на прежнее место работы сегодня 25% горожан. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте 35—45 лет (33%). Главным условием для возврата большинство называет повышение зарплаты (53%). На втором месте — улучшение условий труда (11%), на третьем — смена руководства (8%).

25 декабрь 08:00 | : Будни

Главные новости


Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили
Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (360)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20