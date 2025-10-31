В Архангельской области стартует олимпиада "Наследники Ломоносова"

К участию приглашаются школьники 10 классов Поморья.
Отборочный тур пройдёт 26 декабря в муниципальных образованиях Архангельской области в формате написания эссе на заданную тему. По его итогам будут определены участники полуфинала олимпиады.
Полуфинальные и финальные игры состоятся в Архангельске. Участники, прошедшие отбор, будут соревноваться на съёмочной площадке в формате телевизионной интеллектуальной игры.
Победители финала региональной олимпиады получит возможность участия в телевизионной программе «Умницы и умники» на Первом канале, ведущим которой является Юрий Павлович Вяземский.
Организатором олимпиады выступает министерство образования Архангельской области. Оператором – Центр выявления и поддержки одарённых детей «Созвездие».
Приём заявок на участие в отборочном туре осуществляется до 23 декабря. Подать заявку можно по ссылке: vk.cc/cSr1BJ.