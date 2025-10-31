Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области стартует олимпиада "Наследники Ломоносова"

К участию приглашаются школьники 10 классов Поморья. 

Отборочный тур пройдёт 26 декабря в муниципальных образованиях Архангельской области в формате написания эссе на заданную тему. По его итогам будут определены участники полуфинала олимпиады. 

Полуфинальные и финальные игры состоятся в  Архангельске. Участники, прошедшие отбор, будут соревноваться на съёмочной площадке в формате телевизионной интеллектуальной игры. 

Победители финала региональной олимпиады получит возможность участия в телевизионной программе «Умницы и умники» на Первом канале, ведущим которой является Юрий Павлович Вяземский. 

Организатором олимпиады выступает министерство образования Архангельской области. Оператором – Центр выявления и поддержки одарённых детей «Созвездие».

Приём заявок на участие в отборочном туре осуществляется до 23 декабря. Подать заявку можно по ссылке: vk.cc/cSr1BJ.


17 декабрь 15:17 | : Будни

Главные новости


Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья
Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (257)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20