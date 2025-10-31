Вверх
Ушла легенда русского хоккея. Скрынник R.I.P

На 78-м году жизни ушел в мир иной Борис Скрынник, легендарный игрок и спортивный менеджер архангельского «Водника», Президент Федерации хоккея с мячом.

По имеющимся сведениям, смерть знаменитого спортсмена произошла от общего ухудшения состояния на фоне онкологического заболевания.

Этапы большого пути:

Уроженец Архангельска, выступал за «Водник», в составе которого становился чемпионом СССР среди юношей, а также за сыктывкарский «Строитель».

По окончании карьеры перешел на административно-тренерскую работу в «Лесопильщике» и «Северной Двине», а затем вернулся в «Водник», проделав путь от начальника команды до президента клуба.

В 2005 году переехал в Москву, заняв пост вице-президента столичного «Динамо». В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял вплоть до октября 2022 года.

В сентябре 2009 года возглавил Федерацию хоккея с мячом России, четырежды переизбираясь на новый срок (2012, 2016, 2020 и 2024).

С 2015 года — член Президиума и сопредседатель Совета по национальным видам спорта Всемирного русского народного собора (ВРНС) и член Патриаршей комиссии по развитию физической культуры и спорта.

Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени), Орденом Дружбы (2007) и Орденом Почета (2019), Благодарностью Президента Российской Федерации (1999), а также Орденом благоверного князя Даниила Московского (III степени), Орденом преподобного Сергия Радонежского III степени (2013) и Орденом Великого князя Сергия Александровича (2021).

Редакция присоединяется к соболезнованиям.

