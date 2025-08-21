Вверх
Архангельскую область ждут впереди холодные месяцы

Впрочем, специалисты Гидрометцентра ожидают похолодания практически по всей территории России. Подробности у издания «Регион 29»:

- Жителям Северо-Запада России стоит ожидать более холодный ноябрь, чем был годом ранее. Декабрь же пока ожидается в рамках средних многолетних значений, об этом говорит вероятностный прогноз температур Гидрометцентра на отопительный период 2025/2026. 

Также ожидается, что морозными деньками северян порадует январь. В первый месяц 2026 года холода накроют большую часть европейской территории России.

Как отмечают в Гидрометцентре уже в марте среднемесячная температура будет выше нормы на большей части страны.

Напомним, что в прошлом году первый снег на территории Архангельской области выпал 7 октября в Лешуконском округе. Всего неделей ранее Мыс Челюскин, самая северная точка материковой Евразии, уже отведал первого снежка. В настоящий момент отрицательные температуры установились на северной оконечности архипелага Новая Земля и на территории архипелага Земля Франца-Иосифа (от -4 до -7°).

Стоит отметить, что ночные температуры в регионе уже опустились до -2°. Днём столбики термометра уже не будут указывать выше +10°C, а в отдельные дни +5°С. В целом ожидается дождливая и ветренная осенняя погода.

02 октябрь 15:49

