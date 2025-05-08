Господь отметил достраивающийся храм в Плесецком округе

Храм в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» возводят в поселке Самково Плесецкого округа. Благочинный округа иеромонах Антоний (Ласточкин) совершил возле строящегося храма молебен.

Служба состоялась 12 июня — в День России, праздник преподобного Исаакия Далматского и день рождения императора Петра Великого.

«Радостно было в этот праздничный день помолиться возле строящегося храма, — отметил иеромонах Антоний. — К концу лета возведение церкви, надеемся, будет завершено, и в престольный праздник, который отмечается 26 августа, можно будет послужить в новом храме Божественную литургию».

Жители Самково обратили внимание, что ель, растущая возле храма, украсилась шишками необычного красного цвета.

Желающие помочь в добром деле возведения церкви могут написать в сообщения группы ВКонакте: https://vk.com/public66758490

Икона Божией Матери, именуемая «Семистрельная», известна и особо любима в народе. Этот образ еще называется «Умягчение злых сердец». Православные верят: Царица Небесная в ответ на молитвы перед этим Ее образом, примиряет врагов, защищает от жестокосердных людей.

«Семистрельная» икона известна с четырнадцатого века. Долгое время образ находился на колокольне церкви под Вологдой. Он был обращен ликом вниз, поэтому икону принимали за обычную доску. Но одному крестьянину было видение, что он получит исцеление после молитвы Богородице перед этой Её иконой. Несколько раз он требовал, чтобы его пропустили на колокольню, где должна была находиться святыня. Лишь на третий раз больному разрешили подняться и он сразу указал где искать икону. Перед образом отслужили молебен и больной выздоровел.

На «Семистрельной» иконе Богородица изображается одна, без Богомладенца. Она склонила Свою голову к правому плечу. В грудь и сердце Божией Матери направлено семь стрел или мечей, четыре находятся слева, а три — справа. Эти стрелы и мечи символизируют страдания и боль, которые Царица Небесная испытала на земле.



