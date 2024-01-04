Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска устроил детям города сладкий день

Игорь Арсентьев (в прекрасном летнем настроении):

- Сегодня, 1 июня, добрый праздник - День защиты детей.

Продолжаю такую же добрую традицию, как и сам праздник - дарю детям мороженое. В Северодвинске сладкое лакомство вручил ребятам из детского дома вместе с прокурором города Игорем Федоровцевым.

Праздник у детей, а подарки получили все: ребята сделали своими руками подделки - игрушечный домик, как символ того, что у каждого должно быть свое родное место. Уверен, что у таких прекрасных детей тоже скоро будет свой дом и любящая семья

01 июнь 13:44 | : Будни

Главные новости


Этот «Мир» придуман не нами
Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (12)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20