Глава Северодвинска устроил детям города сладкий день

Игорь Арсентьев (в прекрасном летнем настроении):

- Сегодня, 1 июня, добрый праздник - День защиты детей.

Продолжаю такую же добрую традицию, как и сам праздник - дарю детям мороженое. В Северодвинске сладкое лакомство вручил ребятам из детского дома вместе с прокурором города Игорем Федоровцевым.

Праздник у детей, а подарки получили все: ребята сделали своими руками подделки - игрушечный домик, как символ того, что у каждого должно быть свое родное место. Уверен, что у таких прекрасных детей тоже скоро будет свой дом и любящая семья