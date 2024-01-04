Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев пожелал детям в этот день по-хорошему оторваться

Праздник отмечают семьями и в детских лагерях-площадках, которые открылись в первый день лета. Более 5 тысяч школьников смогут отдохнуть, получить новые знания и впечатления в 69 городских лагерях с дневным пребыванием.

 Глава Архангельска уточнил, что каждый лагерь имеет профиль - волонтерский, спортивный, технический, туристический… Родители могут быть спокойны: дети заняты делом, обеспечено хорошее бесплатное питание, а программу разработали опытные педагоги наших учреждений дополнительного образования.

 - Поздравляю всех детей и родителей Архангельска с праздником! Культурные центры подготовили большую программу мероприятий, которые пройдут сегодня во всех округах. И, конечно, всех малышей и школьников мы приглашаем в детский парк на общегородской праздник!  - обратился к горожанам Дмитрий Морев.

 

01 июнь 11:26 | : Будни

Главные новости


Этот «Мир» придуман не нами
Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (12)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20