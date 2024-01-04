Дмитрий Морев пожелал детям в этот день по-хорошему оторваться

Праздник отмечают семьями и в детских лагерях-площадках, которые открылись в первый день лета. Более 5 тысяч школьников смогут отдохнуть, получить новые знания и впечатления в 69 городских лагерях с дневным пребыванием.

Глава Архангельска уточнил, что каждый лагерь имеет профиль - волонтерский, спортивный, технический, туристический… Родители могут быть спокойны: дети заняты делом, обеспечено хорошее бесплатное питание, а программу разработали опытные педагоги наших учреждений дополнительного образования.

- Поздравляю всех детей и родителей Архангельска с праздником! Культурные центры подготовили большую программу мероприятий, которые пройдут сегодня во всех округах. И, конечно, всех малышей и школьников мы приглашаем в детский парк на общегородской праздник! - обратился к горожанам Дмитрий Морев.