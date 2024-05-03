Поморская красавица Эпштейн защитит честь региона на конкурсе "Мисс Офис"

19 июня оргкомитет Международного конкурса красоты «Мисс Офис» провёл первый онлайн-кастинг в сезоне. Из 5 тысяч анкет для кастинга было отобрано 34 самых ярких офисных сотрудницы со всех уголков России. В итоге в полуфинале проекта оказались две красавицы из Архангельска – Ксения Платонова и Александра Эпштейн. Вот, что о них известно на данный момент:



Ксении Платоновой 25 лет, она ведущий специалист по охране труда в ООО ПКП «Титан». Ксения увлекается разными видами спорта: танцами, акробатикой, плаваньем. В 2022 году она одержала победу в трёх местных конкурсах красоты – «Мисс Поморье», «Мисс Творчество», «Первая красавица леса». В качестве творческого номера на кастинге Ксения исполнила танцевально-вокальный номер. «Смотри на мир не через голову, а через сердце – так ты познаешь Бога», – призывает она в своих соцсетях.

Александра Эпштейн – руководитель клуба чирлидинга ARCTIC TEAM, ей 27 лет. Пожалуй, она – одна из самых титулованных красавиц Архангельска: за ее плечами более 20 конкурсов красоты, Александра называет участие в них своим хобби. Девушка также увлекается дизайном костюмов и ведёт блог в соцсетях, но главным своим делом считает любимую работу. Вот так она говорит о своём коллективе: «Каждый человек в команде – боец! Я точно знаю, что мы МОЖЕМ. Можем и сделаем ещё больше, круче, лучше, ярче и красивее».



Несмотря на то, что в Архангельской области пока не было очных кастингов конкурса, жительницы региона нередко проходят онлайн и занимают призовые места в проекте. Так, в прошлом сезоне архангелогордка Валерия Цыганова приняла участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2023», сумев обойти более 30 тысяч девушек, отправивших свои анкеты на конкурс. Однако, еще ни одна жительница региона не увезла с собой главную корону за всю историю «Мисс Офис».

Конкурс проводится ежегодно с 2010 года. Победительница сезона получит 3 000 000 рублей, титул «Мисс Офис – 2024» и рекламный контракт с тремя российскими брендами.

Кастинг-тур «Мисс Офис» длится с марта по август: за это время оргкомитет очно посетит 25 очных городов России и проведет онлайн-кастинги для зарубежных участниц. Для конкурсанток, чьих городов не оказалось в списке, предусмотрены дистанционные отборочные испытания.