Архангелогородцам посоветовали, как пройти самое сложное собеседование

Весна – «горячее» время для поиска работы, многие местные жители уже начали ходить по собеседованиям. Так, только с начала марта местные соискатели обновили уже более 20 тыс. резюме. Эксперты hh.ru подготовили топ лайфхаков, как пройти даже самое сложное собеседование, а также выяснили, какие самые странные вопросы могут получить жители столицы Поморья в этом году.

Опрос hh.ru, проведенный среди жителей региона показал, что порядка 70% местных соискателей получали странные и неудобные вопросы на собеседованиях. И среди самых не деликатных оказались вопросы про религиозные взгляды (об этом заявили 5% респондентов), про сексуальную ориентацию (5%), вопросы про внешность, например, про пирсинг, тату, модификации тела (10%), про политические взгляды (11%). Каждый десятый также указал, что его спрашивали про знак зодиака, а каждый четвёртый – про наличие кредитов, ипотек и задолженности. Кстати, о том, могут ли отказать человеку в работе из-за наличия кредитов, юрист hh.ru тоже рассказала тут .

И наконец, у каждого третьего в регионе интересуются про судимости, а у 2\3 про семейное положение, наличие детей и планов на них. Отметим, что все эти вопросы никак не относятся к деловым компетенциям и в целом работодатели не могут задавать их, а тем более отказывать соискателям из-за условно «неверных» ответов.

Кроме основных правил поведения на собеседовании (приходить вовремя, выглядеть аккуратно, изучить информацию о вакансии и компании), есть ещё несколько полезных приёмов, которые могут увеличить ваши шансы на успешное прохождение.

Как успокоиться, если сильно разнервничались?

1. Выпейте воды. Глотательные движения помогают нам прийти в себя — это физиология. Лучше всего сделать несколько глотков воды непосредственно перед встречей.

2. Прижмите стопы к полу. «У меня как будто земля уходит из-под ног», — говорим мы, когда сильно волнуемся. Чтобы избежать потери контроля, сильно прижмите стопы к полу — это позволит в прямом смысле почувствовать под собой опору.

Как верно ответить на вопрос «Расскажите о себе»?

3. Рассказывая о себе, дайте понять нанимателям, что вы разделяете миссию и ценности организации. Например, если вы устраиваетесь в компанию по продаже товаров для кошек и собак, не лишним будет упомянуть о своей любви к домашним животным.

4. Расскажите о релевантных качествах и опыте Выберите из своего профессионального багажа те навыки, качества и кейсы, которые сочетаются с требованиями вакансии.

5. Сработайте на опережение: «Я хочу работать у вас, потому что...». В завершение самопрезентации расскажите, почему вы хотите работать именно в этой компании и на этой должности. Примеры подходящих ответов: «доверяю продуктам компании», «цели компании сочетаются с моими внутренними целями», «хотел бы вместе с вами трудиться над улучшением процессов» и т. п.

Как говорить на собеседовании?

По мнению психологов, первое впечатление о человеке на 70% складывается не из того, что он говорит, а как он это делает.

6. Говорите чётко и уверенно. Излишняя торопливость либо медлительность речи может создать негативное впечатление. Поэтому говорите чётко, спокойно и уверенно, сохраняя средний темп.

7. Улыбайтесь изнутри. Собеседник, тем более такой опытный, как рекрутер или другой HR-специалист, легко почувствует ваше состояние, особенно если вы волнуетесь. Поэтому важно настроиться на позитив.

Как ответить на вопрос «Назовите ваши слабые стороны»?

8. Будьте в меру самокритичны. Назовите одну-две слабые стороны , не несущие критической угрозы для рабочего процесса, и обязательно расскажите, как вы работаете над их устранением.

Как ответить на вопрос «Какую зарплату вы хотите получать»?

9. Такой вопрос интервьюер может задать, если в описании вакансии не указан размер вознаграждения. Если вы откликнулись на такую позицию, перед собеседованием выясните, сколько в среднем получают специалисты вашего уровня на аналогичной должности. В зависимости от опыта и знаний вы можете варьировать сумму. Например, назвать размер оплаты на 5−10% больше, чем в среднем по рынку, если у вас большой опыт, или, напротив, немного меньше, если опыта мало или совсем нет. Также зарплатные ожидания стоит немного снизить, если по компетенциям и навыкам вы немного недотягиваете до требований вакансии.