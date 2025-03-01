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В Архангельске памятники воинской славы взяли под видеонаблюдение

Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Масштабный проект по созданию муниципальной системы видеоконтроля мы начали в прошлом году. В приоритет поставили мемориалы во всех округах города – всего их 41. Бо́льшая часть работы выполнена, а завершим установку камер до начала мая.

Технические решения новой системы разработали специалисты «Горсвета». Камеры надежные, отечественного производства. С областным министерством связи подписали соглашение, чтобы интегрировать новую сеть видеокамер в систему «Безопасный город».

Теперь у нас есть дополнительный инструмент контроля за сохранностью объектов мемориального значения и возможность в режиме реального времени следить за качеством содержания территорий.

Доступ к онлайн-трансляции и записям имеют правоохранительные органы и ответственные департаменты в городской администрации. Регулярно оцениваю ситуацию лично, а в период подготовки к празднованию 80-летия Победы контроль будет ежедневным.


24 март 12:33 | : Будни

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