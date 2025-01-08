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Нет телевизора, но есть любовь. Игорь Арсентьев побывал в гостях у большой семьи

Рассказывает глава Северодвинска:

- Самое главное – лад в семье! Такой девиз у уникальной северодвинской семьи Чукмаревых. У Юлии Борисовны и Наиля Якубовича - пятеро дочерей и три сына! Очень рад был в преддверии 8 Марта поздравить маму этого большого и дружного семейства.

Папа Наиль трудится на «Звездочке» слесарем-монтажником четвертого разряда, а мама Юлия занята воспитанием детей. Она рассказала, что без помощи семьи – мужа, родителей и старших детей – справиться с таким большим семейством было бы трудно, ведь главное, чтобы все помогали друг другу и маме.

В просторной сталинке, которую они приобрели с помощью субсидии для молодой семьи, – множество книг, пианино, спортивное оборудование. На мой вопрос, а почему нет привычного в квартире телевизора, дружно ответили - а зачем? Мультфильм или программу можно и на компьютере посмотреть. Девочки всерьез музицируют, мальчишки же дружат со спортом. Все ребята разносторонне развиты, дружные и открытые.

За чайной беседой быстро нашлась общая тема. Семья приобрела дом в Верколе, а у самой Юлии корни с Пинежья, из Покшеньги, где все детство провел и я. Поделились друг с другом воспоминаниями из того прекрасного времени. Она подарила мне книгу «Летопись города Северодвинска», которую написал ее папа, дедушка большого семейства, известный краевед Борис Суетин.

Вот такая замечательная семья! Очень важен их пример по сохранению традиционных, истинных человеческих ценностей. Для любого человека нет ничего важней чем лад в семье, а у Чукмаревых он есть. А для нас важно такие семьи поддерживать!


08 март 09:22 | : Будни

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