По Архангельску прокатилась "Семейная Масленица"

В Архангельске стартовал масштабный праздник "Семейная Масленица"! С самого утра во внутреннем дворе Молодёжного центра царит настоящая атмосфера веселья и радости. Коробейники встречают гостей загадками и угощениями, создавая ощущение настоящего русского праздника, а скоморохи Егор и Антоха зазывают всех на весёлые гуляния, поднимая настроение всем присутствующим.

Заместитель губернатора и председатель регионального совета сторонников "Единой России" Сергей Пивков торжественно дал старт празднику, пожелав всем отличного настроения и незабываемых впечатлений. Его приветственная речь задала тон всему мероприятию.

Сегодня особенный день масленичной недели — "Девчачий день", время, когда особенно важно веселиться и играть! На многочисленных площадках, предоставленных нашими замечательными партнёрами, каждый нашел себе занятие по душе:

Семейный клуб "Северная Берегиня": "Месим тесто", "Горячий блин" (под зажигательную музыку!), "Тетёра шла", "Уж я улком шла", "Воротики (Бешенного)", русские народные танцы "Во саду ли в огороде" и "Жила-была бабка", общий хоровод, игры "Сковородка", "Бег в валенках", "Игра в блины", загадки и, конечно же, кулачные бои!

Клуб молодых семей Поморья г. Архангельск: "Блины на сковороде" (чеканка блина на скорость!), "Угости соседа блином" (эстафета без помощи рук!), "Быстрая доставка" (подтягиваем блин на ленте!), а также резервное задание - "Бег в мешках"!

Клуб молодых семей «Теремок» г. Мирный: Игра "Поморская уха" и увлекательные пазлы "Северные ягоды"!

Клуб молодых семей «Наша дружная семья» г. Архангельск(при поддержке партии "Единая Россия", Штаб общественной поддержки) угощает всех желающих ароматными и румяными блинами!

Клуб молодых семей «Колокольчик» г. Архангельск: Поморские нейроигры: "Зафафура", "Ляпа", "Рыбка", "Морской узел", "Петля "Восьмерка"", а также подвижные игры "Хлопни ладоши", "Бубен, колокольчик, дудочка"!

Клуб молодых семей «Вместе лучше» г. Архангельск: Игра с парашютом и веселый семейный кольцеброс!

Конкурсы – игровые зоны "Радуга" и "Контакт": "Скакалка" (сопровождается кричалками и музыкой!), "Снежки" (ловим валенком!), "Вавилонское столпотворение" (строим фигуры из людей!), "Красное знамя - ударное звено" (перетягивание каната) и "Три ноги" (бег в паре со связанными ногами!)

Праздник "Семейная Масленица" в Архангельске был ярким и насыщенным, объединил семьи даря радость каждому посетителю.

Спасибо организаторам и партнерам за замечательный праздник Масленица!: МБУ ДО ДПЦ «Радуга», МБУ ДО Центр «Контакт», МБУ ДО «Соломбальский дом детского творчества», "Движению первых", Клубу исторической реконструкции «Рыкарь»,ГБУК АО «Архангельская областная специальная библиотека для слепых», Архангельское региональное отделение ООО «Российский Красный Крест», Клубам молодых семей: «Северная Берегиня», «Дети – цветы жизни», «Поморы» ,«Наша дружная семья», «Колокольчик», «Вместе лучше», «Мы одна семья», волонтерам САФУ, креативному театру "Схождение".

Благодаря вашему труду и поддержке это мероприятие стало незабываемым событием для всех участников.

Особая благодарность архангелогородцам за активное участие и хорошее настроение, которые сделали этот день по-настоящему ярким и веселым. Вместе мы создали атмосферу радости и тепла, будто встречая весну с открытыми сердцами и широкой улыбкой.



