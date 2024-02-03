Архангелогородцы стали щедрее в подарках к 23 февраля

23 февраля женщины Архангельской области чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев.

29% женщин и 63% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества.



Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3200 против 4500 руб. соответственно. Среднестатистический архангелогородец потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 руб. (это на 16% больше, чем в прошлом году).

(фото с https://balthazar.club)