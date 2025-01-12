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Православный храм при бывшей колонии в Поморье планируют передать в ДНР

В рамках взаимодействия УФСИН России по Архангельской области с региональным отделением «Российского военно-исторического общества» рассматривается возможность передачи храма  в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который располагается на территории бывшей исправительной колонии №12.  

Инициатива передачи принадлежит руководству службы исполнения наказаний Поморья. Данное предложение было озвучено председателю регионального отделения РВИО Сергею Ковалеву, и он его поддержал. Сегодня к решению вопроса подключились не только общественные организации, но представители органов власти. Куратором этого начинания будет отделение Российского военно-исторического общества. 

После предварительной договоренности сейчас основная работа будет направлена на передачу этого объекта в собственность администрации Холмогорского округа и это займет определенное время.  Но по словам кураторов мероприятия уже точно известно, что после всех согласований и подписанных документов храм будет установлен в центре парка г. Горловка в ДНР.  

Напомним, что храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла был построен силами колонии и освящен епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном (Степановым) в 2005 году. В учреждении была одна из самых больших православных общин из числа осужденных. 


14 февраль 10:38 | : Будни

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