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Состоятельные россияне более контактны в повседневной жизни

4 из 10 россиян общаются с коллегами не только в рабочее время. При этом те, кто зарабатывает больше, чаще уделяют внимание общению с сослуживцами вне работы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 4 из 10 россиян (40%) встречаются с коллегами и вне работы: опрошенные сообщили, что делали это раньше, и продолжают делать сейчас. Два года назад, во время пандемии, тех, кто практиковал постоянные встречи с коллегами, было меньше. Еще 2% лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Судя по комментариям, самые популярные места для дружеских посиделок сотрудников — это кафе и рестораны.

 О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказал 31% опрошенных. Как правило, причинами этого служат личные обстоятельства: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки и проч.

 Каждый четвертый (27%) никогда не общался с коллегами после работы: свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.

 Чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни: если среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. их число составляет 27%, то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., — 45%. О том, что они раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, респонденты старше 45 лет сообщают чаще россиян до 34 (35% против 26%).

22 март 07:40 | : Будни

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