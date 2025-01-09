Митрополит Корнилий помянул Иоанна Кронштадского

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 января, в канун праздника святого праведного Иоанна Кронштадтского, совершил всенощное бдение в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

Глава митрополии обратился к участникам богослужения со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

В сей день мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, собрались в этом святом храме для того, чтобы прославить святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского.

Предстоя за всенощным бдением мы с вами внимательно слушали евангельское повествование, в котором Господь наш Иисус Христос не иносказательно при помощи притчи, а прямо и открыто наставляет нас, как подобает творить милостыню и молиться Господу Богу. Прежде всего, нужно помнить, что вера без добрых дел мертва, как говорит нам Священное Писание. Вера всегда должна подкрепляться добрыми делами милосердия. Господь призывает нас: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что же нам делать, чтобы наше богатство было на небесах? Мы должны совершать добрые дела и дела милосердия. В сегодняшнем евангельском чтении Спаситель предостерегает нас: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою». Как же подобает творить добрые дела? Господь отвечает на этот вопрос такими словами: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вспомним житие святителя Николая Чудотворца. Когда он спасал дочерей обедневшего человека от совершения беззаконий, он тайно в ночи приносил золото и оставлял на окне этого несчастного человека. Когда он на третий раз подкараулил святителя, спросил его, чем отблагодарить его, угодник Божий ответил: «Молчанием». Великий угодник Божий запретил этому человеку рассказывать людям о совершенных добрых делах. В житии преподобного Антония Великого есть рассказ о том, что однажды братия хвалили угоднику Божию одного монаха. Когда монах сей пришел, святой Антоний захотел испытать его, перенесет ли он оскорбление. Увидев, что он не переносит, сказал ему: «Ты похож на село, которое спереди красиво, а сзади разграблено разбойниками». Подобный случай был в Киево-Печерской лавре. Некий монах лицемерно притворялся постником и целомудренником, втайне же ел и пил и жил распутно. И так проводил лета свои. Никто из братии сего не знал. В один день, совсем здоровый, внезапно он умер. И никто не мог приблизиться к его телу из-за смрада, исходящего от него. Над ним даже не могли совершить отпевания из-за смрада. Однако тело все же положили внутрь пещеры, и от него пошел еще больший смрад. Святой Антоний Печерский явился духовнику этого нечестивого монаха и сказал: «Что ты сделал? Такого скверного, и порочного, и лживого, и многогрешного здесь положил, какого еще никогда не было положено, так что осквернил он святое место сие». Очнувшись от видения и пав ниц, духовник взмолился Богу, говоря: «Господи! зачем скрыл ты от меня дела человека этого?» И приступил к нему ангел, и сказал: «В назидание всем согрешающим и не покаявшимся было это, чтобы, видевши, покаялись». Усвоим этот урок, возлюбленные, и будем всегда помнить наставление Господа нашего Иисуса Христа, Который учит нас никогда и ничего не делать лицемерно.

Далее в евангельском повествовании Господь говорит о том, как нам подобает молиться: «Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Господь даровал нам молитву, с которой мы много раз в день обращаемся к нашему Небесному Отцу. В этой сакраментальной молитве «Отче наш» сказано много о том, что нужно для спасения нашей бессмертной души.

Сегодня мы празднуем память святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Вся его жизнь была преисполнена добрым подвигом, и подвиг этот был не лицемерным, а искренним. В нем всегда была живая вера. Мы видим множество чудес по молитвам святого праведного отца Иоанна. Он многое делал для Церкви Христовой, он строил храмы и открывал монастыри, помогал не только праведным людям, но даже тем, кто заблудился. Одна благочестивая дама пришла к отцу Иоанну с благочестивым намерением: она накопила внушительную сумму и хотела отдать ее батюшке. Но когда она подошла к нему в храме после богослужения и положила деньги на поднос, святой их не принял. Огорченная таким странным отказом, женщина отошла в сторону, дожидаясь хоть какого-то объяснения. Наконец святой подошел к ней и велел вечером хорошо помолиться, а утром отдать всю сумму первому встречному. Женщина в смущении отправилась домой. Переборов сомнения, она все же решила сделать так, как ей велел святой. Встав утром пораньше, она вышла на улицу. Женщина надеялась повстречать какую-нибудь несчастную, бедную старушку или многодетную мать, но первым ей попался нетрезвый офицер в расстегнутом мундире, с мутным взглядом. Женщина подошла к нему и молча протянула пачку денег. «Что это?», — спросил опешивший прохожий. Она назвала сумму. Тогда вдруг офицер разрыдался. Оказалось, что ночью он проиграл в карты. Не имея средств, чтобы заплатить, он решил покончить с собой. А дома его ждали жена и дети. Мы видим, что святой праведный отец Иоанн духовным зрением видел, кому будет нужна помощь, и поэтому направил даму, чтобы она помогла нуждающемся несчастному человеку, тем самым удерживая его от совершения страшного греха.

Будем и мы с вами помогать не только своим ближним и домашним, но всем, кто нуждается в нашей помощи. Такие богатства и сокровища мы должны собирать для Царства Небесного. Да поможет нам в этом Всемилостивый Господь молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!



