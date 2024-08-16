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Архангельские мамаши обожают свалить от детей в командировку

2 из 3 жителей Архангельска любят ездить в командировки, больше всего — замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане, бывавшие в командировках в течение года.

 67% жителей Архангельска, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы.

 Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (70 и 64% соответственно). Интересно, что если среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств: «Обожаю командировки, узнаешь много нового».

 Не любит командировки 14% работников. Каждый пятый затруднился с оценкой: «Смотря куда ехать».

10 сентябрь 11:09 | : Будни

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