Колонию №5 посетили завязавшие наркоманы из Северодвинска

Исправительную колонию №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) посетили представители сообщества «Анонимные наркоманы» г. Северодвинска.

Они провели встречу с осужденными, которые прошли Курс социально-психологической программы, направленной на профилактику и повышение мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ, реализуемой сотрудниками ИК-5.

В ходе беседы анонимные наркоманырассказали о том, как данная организация помогает выздоравливать зависимым людям. Также они поделились своими жизненными историями. Один из них ранее отбывал наказание в данном исправительном учреждении и начал свой путь выздоровления именно здесь в рамках второй группы Курса социально-психологической программы. Выйдя на свободу, он продолжил путь к трезвой жизни, отметив, что даже при отказе от употребления алкоголя и наркотиков, жизнь не стала легкой и безоблачной.

- Мышление «зависимого» играло свою роль. И только программа «12 шагов» дала каждому из нас возможность переосмыслить поведение и добиться того, что мы имеем на сегодняшний день: крепкие семейные отношения, стабильную работу и заработок, ощущение спокойствия, - поделился с собеседниками мужчина.

Отметим, подобные встречи дают возможность осужденным, которые еще не приняли для себя решение об осознанном отказе от употребления ПАВ, увидеть, какой может быть жизнь в трезвости после отбытия срока наказания.