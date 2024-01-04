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Объявлен старт V юбилейного сезона премии «Экология – дело каждого»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова объявила о старте V юбилейного сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» с 1 августа. За время существования проект объединил в борьбе за сохранение окружающей среды десятки тысяч детей и взрослых из 78 стран. Победители, призеры и даже участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, а также ценные призы и путевки на море.

Проект открывает участникам возможность реализовать самые смелые идеи в защиту экологии, обратить внимание общества на важнейшие вопросы сохранения окружающей среды, привлечь к их решению детей и молодежь. Руководитель природоохранной службы подчеркнула, что участники Премии ежегодно присылают новые научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение ресурсов Земли и формирование экологической культуры.

Радионова отметила, что интерес к Премии вырос многократно не только среди детей и подростков. Родители, педагоги, экологи, студенты, волонтеры стали активными участниками проекта. Присылая заявки в номинацию «Экопросвещение», они рассказывают, как проводят лекции и мастер-классы, внедряют уроки экологии в школах и секциях дополнительного образования, организовывают субботники и соревнования по раздельному сбору отходов. Но взрослые так же, как и дети, любят творчество, поэтому в самой популярной номинации «Экофокус» теперь нет верхней возрастной границы. Фотографии принимаются от участников 6+. Номинация «Экосоюз», в которой команды рассказывают о проведенных экологических акциях, теперь разделена на две группы – 0-18 лет и 19+. Возрастной диапазон участников также увеличен в двух индивидуальных номинациях: «Экорисунок» (с 6 до 23 лет включительно) и «Экопроект» (с 6 лет до 25 лет включительно). 

«Мне очень приятно, что дети, которые впервые участвовали в Премии «Экология – дело каждого», не ставят на этом галочку и не останавливаются на достигнутом. В каждом новом сезоне я вижу их работы, еще более сильные и изобретательные. Но главное, я вижу, как своим примером они увлекают братьев и сестер, родителей и друзей. У нас в проекте есть уже целые династии победителей, когда призером становился ребенок, а в следующих сезонах – другие члены семьи. И это замечательно! Это именно о том, что экология – неотложное дело каждого человека», – подчеркнула Светлана Радионова.

Особый отклик Премия получила из зарубежья. Самыми активными стали участники из Китая, Узбекистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Абхазии, Турции, Болгарии. По словам главы природоохранной службы, участие в проекте лучшим образом мотивирует и взрослых, и детей вести здоровый образ жизни, экономить ресурсы, сдавать вторсырье на переработку и принимать другие меры, которые помогут сохранить планету. Участник может выбрать номинацию, отвечающую его интересам и увлечениям – фотография, изобразительное искусство, ведение блога, сочинение сказок. Сказать свое слово в защиту природы можно любым образом – танцем или уборкой территорий, сбором вторсырья или рассказом о первозданной природе родного края, историей о спасении бездомных животных или созданием коллекции экологичной одежды, роликом о невероятном путешествии или музыкальным произведением, мультфильмом или документальным фильмом, главными актерами которого может стать каждый, кто бережно относится к природе. 

Светлана Радионова отметила, что участие в Премии открывает уникальные возможности ребятам, увлеченным наукой. Многие из них уже стали победителями и лауреатами премии «Экология – дело каждого», получили экспертную поддержку, воплотили в жизнь свои задумки и разработки, получили патенты на свои изобретения и заключили контракты на их внедрение на производстве. Участники Премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступили в лучшие учебные заведения страны. Более 100 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. За четыре сезона проекта во Всероссийском детском центре «Орленок», детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», а также в лагере на Байкале уже отдохнули свыше 600 ребят – это авторы лучших экологических инициатив. За бережное отношение к окружающей среде и популяризацию экологической культуры путевками на черноморском побережье в Сочи поощрены около 40 семей – призеров и победителей Премии со всей России.

01 август 10:24 | : Будни

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