Архангелогородцы критически относятся к супружеской неверности

Верны своим вторым половинам 7 из 10 мужчин и 8 из 10 женщин. Впрочем, наблюдатели от нашей редакции сильно сомневаются в искренности ответов.

В неверности признался каждый девятый архангелогородец, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно.



Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 14%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 12%, ранее в подобной слабости признавались чаще. По 9% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.



Северяне довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 39% однозначно уверены в этом, еще 37% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

(картинка с https://natalia-gnezdilova.ru)