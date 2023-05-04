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9 из 10 архангелогородцев счастливы личных отношениях

Люди, характеризующие свою вторую половину как «родственную душу», считают себя абсолютно довольными отношениями вдвое чаще тех, чей союз создан по принципу «противоположности притягиваются».

О том, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души», сообщили 50% мужчин и 51% женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», почти вдвое меньше: такими видят свои отношения 28% мужчин и 25% женщин.

 56% мужчин и 53% женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 19% женщин и 18% мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях — те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются».

 Довольны своими отношениями 87% мужчин и 86% женщин, проживающих в Архангельской области. Причем однозначно уверены в этом 46% и 45% соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 13%, среди прекрасного — 14%, абсолютно недовольны своим союзом 3 и 4% соответственно.

18 июнь 09:37 | : Будни

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